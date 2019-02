Schärfere Regeln für Bauplatzvergabe

Die unverändert große Nachfrage nach Bauplätzen in der Gesamtgemeinde Achstetten hat der Gemeinderat nun zum Anlass genommen, die Vergaberichtlinien zu verschärfen. Damit soll vor allem verhindert werden, dass Investoren einheimischen Familien Bauplätze wegnehmen. Die beschlossenen Änderungen sind ab sofort gültig.

So werden die bisher von den jeweiligen Ortsvorstehern und der Verwaltung (für Achstetten) geführten Bewerberlisten künftig zentral geführt. „Es kam vor, dass sich ein Interessent in allen Orten hat eintragen lassen. Das wird künftig nicht mehr möglich sein, man muss sich vorab für einen Ort entscheiden“, erklärte Kai Feneberg den Vorteil der zentralen Verwaltung. Für die Vergabe der Bauplätze, die wie bisher durch den Gemeinderat und/oder die Ortschaftsräte erfolgt, haben die Bauwilligen eine schriftliche Bewerbung einzureichen. Darin soll unter anderem begründet werden, weshalb ein Bauplatz benötigt wird und was darauf verwirklicht werden soll – also ob zum Beispiel eine Eigennutzung oder eine Vermietung des Hauses vorgesehen ist.

In den Bewerbungsvoraussetzungen ändern sich einige Zahlen: So kann nur zum Zug kommen, wer in der Gemeinde aktuell mindestens fünf Jahre mit Hauptwohnsitz gemeldet oder sieben Jahre im Haupterwerb beschäftigt ist. Bisher galten hier drei beziehungsweise fünf Jahre als Maßstab. Ursprünglich hatte der Rat in Bezug auf den Hauptwohnsitz sogar eine Erhöhung auf sieben Jahre anvisiert. Davon kam das Gremium nach kurzer Diskussion mit anschließender Abstimmung ab: Acht Räte votierten für fünf Jahre, fünf für 7 Jahre. Weniger stark verlängert als geplant wurde auch die Wartefrist für den Erwerb eines zweiten Bauplatzes von der Gemeinde: Wer einmal einen gekauft hat, kam bislang frühestens in zehn Jahren wieder zum Zug, künftig muss er 15 Jahre warten. Von der geplanten Erhöhung auf 20 Jahre nahm der Rat bei zwei Stimmenthaltungen Abstand. „Wenn wir unser Augenmerk wie geplant auf den Grundsatz Eigennutzung vor Vermietung legen, genügen 15 Jahre“, hatte Hans-Dieter Fuchs argumentiert. Und Sascha Stecken hatte zu bedenken gegeben: „Oft kaufen Paare zusammen einen Bauplatz, und wenn sie sich trennen, wären gleich beide volle 20 Jahre lang ausgegrätscht. Das ist zu lang.“

Auch beim Thema Bauzwang gibt es eine Änderung: Musste der Bau bislang spätestens fünf Jahre nach dem Grundstückskauf begonnen und nach sieben Jahren abgeschlossen sein, so reduzieren sich die Fristen nun auf drei beziehungsweise fünf Jahre. Auch können „Auswärtige“ künftig keinen Bauplatz mehr von der Gemeinde erwerben. Bisher war dies mit Preisaufschlag möglich. Es gilt allerdings weiterhin eine Verwandten/Verschwägertenregelung.