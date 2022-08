Robert Aebi GmbH eröffnet nach zweieinhalb Jahren Planungs- und Bauzeit neues Servicezentrum

Die Robert Aebi GmbH hat vor Kurzem ihr neues Servicezentrum in Achstetten eröffnet. 400 geladene Gäste besichtigten den hochmodernen Komplex in direkter Nachbarschaft zum neuen Zentrallager des Unternehmens.

„Durch die kurzen Wege, die hochmoderne Technik und eine besonders nachhaltige Bauweise bietet das neue Kompetenzzentrum Service auf höchstem Niveau“, schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Zur offiziellen Eröffnung des Servicezentrums erschienen Tobias Keppler, Geschäftsführer der Robert Aebi GmbH, und Marcel Zahner, CEO der Robert-Aebi-Gruppe, im Volvo-Dumper A25G.

13 000 Quadratmeter Gesamtfläche

Im Rahmen der Eröffnungsfeier wurde den Besuchern eine Volvo-Maschinenshow mit Demofahrern aus Schweden geboten. Danach machten sich die Gäste selbst ein Bild vom neuen Prestigeobjekt der Robert-Aebi-Gruppe.

Rund zweieinhalb Jahre Planungs- und Bauzeit gingen der Eröffnung voraus. Insgesamt umfasst der Komplex ein Verwaltungsgebäude, eine Werkstatthalle und eine große Außenfläche. Die Werkstatt mit einer Grundfläche von etwa 1250 Quadratmeter verfügt über neun Werkstattboxen sowie je eine Lackier-, Schweiß- und Waschbox. Hinzu kommen eine Kaltlagerhalle und ein Ersatzteillager. Das Bürogebäude bietet 36 Büroarbeitsplätze und soll zukünftig neben den Servicemitarbeitern auch die Gebrauchtmaschinen-Abteilung und den hauseigenen Mietpark beherbergen. Die Gesamtfläche des neuen Servicezentrums beträgt 13 000 Quadratmeter.

Neues Zentrallager in direkter Nachbarschaft

Zeitgleich mit dem Bau des neuen Servicezentrums entstand auf dem gegenüberliegenden Grundstück das neue Zentrallager des Unternehmens. „Der Umzug des Zentrallagers in die direkte Nachbarschaft des neuen Servicezentrums ermöglicht ein überaus effizientes, noch schnelleres Arbeiten“, betont Zahner. „Das Highlight im Zentrallager ist der Autostore. Via Roboter können Lageristen auf etwa 13 000 Artikel in 5000 Boxen ganz bequem und völlig automatisch zugreifen.“

Besonderen Wert legten die Verantwortlichen auf die Nachhaltigkeit des neuen Servicezentrums. Das Gebäude der Energieeffizienzklasse KfW55 verfügt über eine Photovoltaik-Anlage und bietet eine Ladestation für Elektro-Maschinen. Ein energieeffizientes Luft-Wasser-Wärmepumpen-System sorgt ganzjährig für die richtige Temperatur. Auch die ressourcenschonende Wasserbewirtschaftung der neuen Anlage trägt zur positiven Umweltbilanz des neuen Standorts bei.