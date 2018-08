Rauchende Reifen und stolze Biker

Über sehr viele Besucher konnten sich die Motorradfreunde Riedtal bei ihrem Treffen am vergangenen Samstag freuen. Der 2. Vorsitzende Erwin Flaig kann die Zahl nur anhand der verkauften Essen und der zahlreich aufgebauten Zelte schätzen: „Auf jeden Fall hatten wir in diesem Jahr einen neuen Besucherrekord mit einer vierstelligen Zahl.“

Zugute kam dem Motoradtreffen auch das lang anhaltende schöne Wetter, so dass sich wieder einmal auch etliche Biker aus weit entfernten Regionen auf dem Weg zum Stellwerk zwischen Achstetten und Ersingen gemacht haben. „Von Sylt bis aus dem tiefsten Niederbayern sind die Gäste gekommen“, so Flaig, und auch aus Österreich, Italien und Spanien waren Motorradfahrer dabei. Die größte Gruppe waren die des Chopper-Cruiser-Forums aus dem hohen Norden, die mit 22 Leuten angereist sind, wovon der am weitesten entfernt wohnende Fahrer ganze 831 Kilometer zurückgelegt hat.

Nicht ganz so weit hatten es Nicole und Stefan Kuckert, die mit ihren Trikes aus Dornstadt gekommen sind. Voller Stolz präsentierte Nicole ihr schickes, blaues Trike, welches sie in diesem Jahr von ihrem Mann zum 50. Geburtstag geschenkt bekommen hat. Bisher sei sie immer als Beifahrerin bei Ausfahrten dabei gewesen oder habe sich gerade dieses Trike ab und zu ausgeliehen, erzählt sie. Umso größer sei die Überraschung gewesen, als das Schmuckstück auf ihrer Geburtstagsfeier, die sie beim TC „Braide Rädle“ in Pforzheim- Mühlacker abgehalten hat, auf einem Anhänger angerollt gekommen sei. Einen noch kürzeren Weg und weit weniger PS unter dem Hintern hatte Max Pfetsch aus Ersingen, landauf, landab auch als „Hasa Mäx“ und humoriger Witzeerzähler bekannt. „Bei dem schönen Wetter habe ich mir gedacht, mache ich mit meinem Gefährt auch einmal einen Besuch beim Motorradtreffen“, sagte er.

Auf die Gäste wartete selbstverständlich auch wieder ein abwechslungsreiches Programm. So durften Frauen und Männer ihre Kräfte beim Zylinderkopfweitwurf messen, wobei es bei den Frauen „Mausi“ auf 4,10 Meter und bei den Herren Jens auf 8,97 Meter gebracht haben. Die schnellste Truppe beim Autorollen waren die Motorradfreunde aus Rammingen, die das Fahrzeug mit fünf Mann in 23 Sekunden dreimal um die eigene Achse gedreht haben.

Schon von weitem war plötzlich ohrenbetäubender Lärm zu hören. Auf dem Gelände der Firma Wieland auf der anderen Straßenseite war nämlich „D’Schruuber“ aus Lörrach mit seiner Burnout-Show zu Gange, der die Reifen seines Motorrades so lange durchdrehen ließ, bis sie Feuer fingen, Kreise auf den Asphalt damit malen ließen und am Ende nur noch die Felge übrig war.

Für fetten Sound und beste Stimmung sorgten die Bands „Angry Moses“ und „Dog Track“ im Zelt. Wer es etwas ruhiger mochte, konnte es sich aber auch an den Lagerfeuern oder an der Cocktail-Tequila-Maisfeldbar gemütlich machen.