Probleme bei Standortsuche für Naturkindergarten in Achstetten

So äußerte sich der Burgrieder Gemeinderat

Die Idee, einen Naturkindergarten einzurichten, hatten Helena Rabe und Ramona Hochdorfer Mitte April auch dem Burgrieder Gemeinderat in öffentlicher Sitzung vorgestellt. Damals wurde über einen Standort im Grenzbereich zwischen dem Burgrieder Ortsteil Hochstetten und Bronnen gesprochen. Der Plan weckte das Interesse der Burgrieder Räte samt Bürgermeister Josef Pfaff. Man könne sich die Einrichtung eines Kindergartens in freier Natur und in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Achstetten vorstellen. Der Bedarf sei vorhanden, war der Tenor der Diskutanten. Zwar gebe es noch einige Stolpersteine aus dem Weg zu räumen, jedoch stehe die Gemeinde der Einrichtung im genannten Bereich grundsätzlich positiv gegenüber. Man verständigte sich darauf, dieses Projekt weiterzuverfolgen.

Schmackhaft gemacht hatten den einmütigen Ratsbeschluss die beiden Erzieherinnen bei der Vorstellung des Konzepts und der Rahmenbedingungen. An Argumenten, die für einen Naturkindergarten sprechen, mangelte es nicht: Die Kinder erleben demnach hautnah den Kreislauf der Natur. Weniger vorgefertigtes Spielmaterial fördere die Kreativität, Kinder könnten aufgrund des Platzangebots in der Natur ihren Bewegungsdrang ausleben. „Wir wollen die Unterschiedlichkeit der Kinder mit all ihren Stärken und Schwächen nicht in den Vordergrund stellen, sondern für uns ist jedes Kind gleich wichtig“, beschrieben die Erzieherinnen ihre Leitlinien. (te)