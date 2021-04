Polizisten nehmen flüchtigen Autofahrer nach Verfolgungsjagd fest

Vor der Polizei geflüchtet ist ein Autofahrer am Dienstag auf der Bundesstraße 30 bei Achstetten. Nach einer Verfolgungsjagd stellten Polizeibeamte den 19-Jährigen und nahmen ihn fest. Wie die Ermittlungen ergaben, stand der Mann unter dem Einfluss von Drogen.

Die Polizei schildert den Hergang wie folgt: Gegen 15.30 Uhr fuhr der junge Mann mit seinem Auto auf der B30 in Richtung Biberach. Er war zu schnell unterwegs. Ein Videofahrzeug der Polizei hatte den Verstoß dokumentiert, die Beamten wollten den Fahrer kontrollieren.

Der 19-Jährige dachte jedoch nicht daran anzuhalten und gab Gas. Er fuhr auf einen Parkplatz und danach wieder auf die B30. Dort fuhr auf der rechten Spur ein Sattelzug. Mit seinem Audi stieß der Flüchtige gegen den Laster und schleifte daran entlang. Er beschleunigte und fuhr weiter. Danach machte er eine Vollbremsung und hielt auf dem Grünstreifen an.

Der Mann sprang aus seinem Fahrzeug und flüchtete zu Fuß in Richtung Achstetten. Die Polizei fahndete nach ihm und konnte ihn kurze Zeit später vorläufig festnehmen. Wie sich herausstellte, besitzt er keinen Führerschein und hatte Drogen konsumiert.

Im Auto fand die Polizei etwa zwölf Gramm Marihuana in einer Tasche. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 8000 Euro an dem Audi und am Sattelzug. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.