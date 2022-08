Polizei verhängt Fahrverbot gegen Raser

Weil er mit 170 Stundenkilometern auf der Bundesstraße 30 unterwegs war, muss ein 49-Jähriger nun künftig das Auto stehen lassen. Die Polizei verhängte ein Fahrverbot gegen den Mann.

Die Beamten beobachteten den Verkehr auf der B30 zwischen Achstetten und Erbach in Richtung Ulm am frühen Mittwoch, als kurz nach 4 Uhr ein Audi mit hoher Geschwindigkeit an ihnen vorbeifuhr. Laut Messung war das Fahrzeug mit 170 Stundenkilometern bei erlaubten 120 Stundenkilometern unterwegs und damit deutlich zu schnell. Die überschrittenen 50 Stundenkilometer brachten dem 49-jährigen Fahrer des Audi ein Bußgeld von mindestens 320 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einen Monat Fahrverbot ein. Den Verstoß sah der Mann ein und gab sein Fehlverhalten zu.

Kurz zuvor war eine 24-Jährige gegen 3.45 Uhr auf der B30 unterwegs, als die Polizei mit 37 Stundenkilometern zu viel, bei den dort erlaubten 120 Stundenkilometern maß. Die Polizei stoppte sie und belehrte die Frau. Die 24-Jährige gab den Verstoß zu, heißt es im Polizeibericht.