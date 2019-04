Palmenbasteln hat in Achstetten eine lange Tradition

Im Achstetter Gemeindehaus im Kindergartenweg findet am Samstag, 13.April, dem Tag vor Palmsonntag, von 14 bis 16 Uhr ein Palmenverkauf statt. Es werden verschiedene Palmen, (Tisch-, Hand- und Topfpalmen), Frühlings- und Osterdekoration und Tischschmuck angeboten.

Verkauft werden auch verzierte Osterkerzen. Der Gesamterlös des Verkaufs ist für die Umgestaltung der Küche im Gemeindehaus bestimmt. Während der Verkaufszeit gibt es Kaffee und selbstgebackenes Zopfbrot.

Schon seit einigen Wochen treffen sich 15 bis 20 Achstetter Frauen im ehemaligen Schwesternhaus, um auch in diesem Jahr wieder Palmen und andere österliche oder frühlingshafte Dekorationen zu fertigen. Die Herstellung von Palmen hat in Achstetten schon eine lange Tradition. Palmen würden in Achstetten schon seit fast 20 Jahren gebastelt, erinnert sich Luise Jöchle. Angefangen habe dies Frau Dietrich, die Schwester des damaligen Pfarrers. Diese hätte schon zusammen mit den Jugendlichen der Gemeinde Handpalmen gefertigt. Einige Achstetter Frauen hätten diese Tradition dann weitergeführt.

Die Besonderheit in Achstetten sei, dass nur ungefärbte Eier verwendet werden, sagt Jöchle. So werden in jedem Jahr rund 1000 Eier von Hand grundiert und mit schönen Mustern verziert. Auf die Verzierungen haben sich im Laufe der Jahre einige Frauen spezialisiert und schon so manches kleines Kunstwerk geschaffen.

Früher wie heute werden für die Palmen meistens echte Hühner-, Enten- oder Gänseeier verwendet. Nur zum Teil wird bei einigen der Palmen auf Plastikeier zurückgegriffen. Nach den Malarbeiten werden die Palmen dann noch mit Holzperlen und kurzen Hölzchen verziert und mit frischem Buchs eingebunden.

Die Achstetter Palmenfrauen zeigen sich aber bei ihren Dekorationsartikeln auch den neuesten Trends gegenüber aufgeschlossen. So werden in diesem Jahr unter anderem aus Paletten gefertigte Stelen angeboten, die auf verschiedene Weisen dekoriert worden sind und einen schönen Blickfang zum Beispiel an Haustüren bieten können.