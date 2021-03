Osterweg in Achstetten soll Kindern das Fest näherbringen

Achstetten (sz) - Die katholische Kirchengemeinde Achstetten bietet in diesem Jahr einen interaktiven Osterweg an. Vier verschiedene Stationen soll es geben. Das Familiengottesdienstteam möchte damit Familien mit Kindern eine Möglichkeit geben, die Feiertage rund um Ostern zu erleben.

Der Hintergrund: Mit Ostern steht das größte Fest der Christen vor der Tür. Schon zum zweiten Mal kann es nur eingeschränkt stattfinden. Insbesondere für Kinder sei es so schwer, den Inhalt und die religiöse Bedeutung der verschiedenen christlichen Feiertage zu erfassen, heißt es von Seiten der Kirchengemeinde. Häufige Fragen seien: Was feiern wir an Palmsonntag? Was an Ostern?

Die Stationen geben kindgerechte Antworten auf diese Fragen, bieten Anregungen und laden zu kleinen Mitmachaktionen ein. Der Osterweg beginnt am Kindergarten St. Franziskus und führt über eine Station am katholischen Gemeindehaus und eine weitere am Pfarrhaus zur letzten Station im Vorraum der Kirche. Es gibt auch eine Kleinigkeit zum Mitnehmen.