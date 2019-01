Ortschaftsräte Bronnen und Oberholzheim stehen vor der Auflösung

Die Ortschaftsräte der Achstetter Teilgemeinden Bronnen und Oberholzheim wollen sich auflösen und nächste Woche Anträge an den Gemeinderat beschließen, die Hauptsatzung entsprechend zu ändern. Gleichzeitig fordern sie je einen Sitz mehr für ihren Teilort im Gemeinderat nach der Kommunalwahl im Mai. Die Stettener dagegen halten am Ortschaftsrat fest.

Am Mittwoch, 23. Januar, steht das Thema in öffentlicher Sitzung auf der Tagesordnung des Bronner Gremiums (19.30 Uhr, Wirtschaftsraum des Gemeindezentrums). „Wir haben darüber diskutiert und waren einstimmig dafür, unseren Ortschaftsrat aufzulösen“, sagt der Ortsvorsteher Andreas Lebherz. Dieser habe in der Regel nur beratende Funktion, was einen enormen Zeit- und Verwaltungsaufwand zur Folge habe, weil alles doppelt im Ortschafts- und im Gemeinderat besprochen werden müsse. „Das wollen wir verschlanken und effizienter werden“, sagt Lebherz. „Wir finden diesen Schritt richtig. Wir sind e i n e Gemeinde.“ Auch werde es immer schwieriger, ausreichend Kandidaten für die Kommunalwahl zu finden.

Im Gegenzug für die Auflösung des Ortschaftsrats möchten die Bronner für ihre Teilgemeinde künftig drei Sitze im Achstetter Gemeinderat statt der bisherigen zwei. Stimmt der Gemeinderat dem Ansinnen zu, wird in dem 680 Einwohner zählenden Flecken bei der Kommunalwahl im Mai kein Ortschaftsrat mehr gewählt, und es wird auch keinen Ortsvorsteher mehr geben. „Das fällt mir persönlich nicht schwer“, sagt Andreas Lebherz, seit 15 Jahren im Amt.

Am Donnerstag, 24. Januar, will es der Oberholzheimer Ortschaftsrat den Bronnern gleichtun (20 Uhr, Ortsverwaltung). „Wir beschäftigen uns schon länger mit dem Thema und haben das auch mit Bronnen und Stetten diskutiert“, sagt der Ortsvorsteher Stefan Bucher. Auch er führt die geringe Entscheidungsbefugnis der Ortschaftsräte ins Feld. Ziel müsse sein, als Gesamtgemeinde voranzukommen und mit einem Gremium noch mehr zusammenzuwachsen.

Die Oberholzheimer knüpfen an die Auflösung ihres Ortschaftsrats den Wunsch, statt drei künftig vier Sitze im Achstetter Gemeinderat zu haben. Mit den Achstettern sei zudem über eine Änderung bei den Bürgermeister-Stellvertretern gesprochen worden. Aktuell sind die drei Stellvertreter von Kai Feneberg aus Achstetten, weil es dort keinen Ortschaftsrat gibt. Angestrebt werde, künftig aus der Mitte des Gemeinderats je einen Stellvertreter aus Achstetten, Bronnen und Oberholzheim zu bestimmen, sagt Bucher. Die beiden Letzteren würden dann auch Aufgaben der bisherigen Ortsvorsteher übernehmen und erste Ansprechpartner für die Bürger sein. Oberholzheim zählt rund 860 Einwohner.

In Stetten, wo rund 1020 Menschen leben, soll der Ortschaftsrat erhalten bleiben. Das haben die dortigen Mandatsträger am 22. November einstimmig beschlossen. Der Ortschaftsrat habe die klare Aufgabe, Vewaltung und Gemeinderat „insbesondere durch individuelle Ortskenntnisse in wichtigen relevanten Angelegenheiten zu beraten“, heißt es im Sitzungsprotokoll. Richtig eingesetzt, könne das Gremium Verwaltungsabläufe sinnvoll ergänzen und eine nützliche Hilfe bei Entscheidungen des Gemeinderats sein.

Die Mitglieder könnten durchaus etwas bewegen, sagt der Ortsvorsteher Johannes Baur. So treibe der Ortschaftsrat Stetten gerade die Einrichtung einer Boulebahn als Treffpunkt nicht zuletzt für Senioren und einer Fahrradcrossbahn voran.

Der Achstetter Gemeinderat soll in der Sitzung am 28. Januar über die Anträge aus Bronnen und Oberholzheim zur Änderung der Hauptsatzung entscheiden.