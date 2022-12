Auch in diesem Jahr hat es eine Orangenaktion von den Oberholzheimer Jungscharen gegeben. Kürzlich zogen die Kinder bei eisiger Kälte in Gruppen los, um in Oberholzheim Orangen für einen guten Zweck anzubieten. Die süßen Früchte kamen direkt aus Süditalien. Durch den Direkteinkauf in der Strukturschwachen Region Kalabrien wurden Kleinbauern vor Ort unterstützt und deren hochwertiger Bioanbau gestärkt, die Spendeneinnahmen gehen direkt an ein Spendenprojekt für hilfsbedürftige Menschen in Argentinien. Die Orangenaktion war ein voller Erfolg, mehr als 1000 Euro an Spenden kamen zusammen. Die Spendeneinnahmen wurden für verschiedene Projekte in der argentinischen Partnergemeinde Iglesia Evangélica Río de la Plata gesammelt. Durch persönliche Kontakte des EJW Blaubeuren und regelmäßige Besuche ist sichergestellt, dass die Spenden an der richtigen Stelle ankommen.