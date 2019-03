Oberholzheimer Wehr wächst

Nachwuchssorgen sind der Freiwilligen Feuerwehr Oberholzheim fremd – dies war eine der erfreulichen Erkenntnisse bei der Jahreshauptversammlung. Kommandant Markus Jauß konnte vielmehr mit Harald Ott, Yannick Maiser und Dominik Sachs drei neue Florians-Jünger begrüßen, die zur imposanten Mannschaftsstärke von 37 Wehrleuten beitragen – darunter auch vier Frauen.

Erfreulich war auch, dass durch den Erlös der VR-Förderaktion eine Hochwasserpumpe angeschafft werden konnte. Ebenso kann man mittlerweile einen Mannschaftstransportwagen (MTW) sein eigen nennen. Bis dato mussten Kameraden, die im TSF-Löschfahrzeug keinen Platz mehr fanden, vor allem bei überörtlichen Einsätzen mit Privatautos zum Einsatzort fahren, was aber versicherungstechnisch nicht mehr gestattet ist. Vorgesehen ist, das neue Fahrzeug dieses Jahr noch einer kirchlichen Weihe zu unterziehen.

340 Einsatzstunden

Bei sämtlichen Einsätzen im vergangenen Jahr kamen die Wehrleute auf 340 Einsatzstunden, die sich auf drei Brandfälle sowie 15 technische Hilfeleistungen nach Hochwasser und Verkehrsunfällen verteilten. Um den immer komplexer werdenden Anforderungen gerecht zu werden, wurde rege in Fortbildungsmaßnahmen investiert. So besuchten Michael Dürr und Michael Hannes die Landesfeuerwehrschule in Bruchsal und absolvierten den Zug- bzw. Gruppenführerlehrgang. Harald Ott, Marius Gerthofer, Martin Deppert, Heiko Fuchs und Jonathan Stetter nahmen am Grundlehrgang mit Sprechfunker teil. Den Motorsägenkurs bestanden Andrea Thimian, Alexander Hannes, Heiko Fuchs und Florian Braig. Fabio Reiff ließ sich zum Maschinisten für Löschfahrzeuge weiterbilden.

Die kameradschaftlichen Abläufe schilderte Schriftführer Christian Wern. Die Höhepunkte waren aus seiner Sicht die jährliche Hockete ums Feuerwehrhaus im April, Ausflüg an den Bodensee mit Besuch einer Käserei und zum Zeppelinmuseum Friedrichshafen sowie die Teilnahme am Oktoberfest in Bad Schussenried. Die Kameradschaftskasse konnte ein ordentliches Plus vermelden. Altersobmann Johannes Dürr zeigte sich erfreut, dass die „Senioren“, zu denen jetzt auch Michael Guther nach 33 Jahren aktivem Dienst gehört, immer mit in die kameradschaftlichen Aktionen mit einbezogen werden.

30 Jahre aktiv ist Thomas Dürr, 25 Jahre Achim Köble und 15 Jahre Florian Guther. Ihnen wurde die entsprechende Auszeichnung des Landesfeuerwehrverbandes zuteil. Mehrere Unwetter haben die Wehrmänner im Jahr 2018 in Atem gehalten. Nicht zuletzt habe der spontane Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr mehrere Familien vor größerem Wasserschaden bewahrt, so Bürgermeister Kai Feneberg. Auch deshalb werde die Gemeinde alles dafür tun, um den nötigen Standart zu erhalten und auszubauen, sagte er.