Oberholzheimer Feuerwehr zieht positive Bilanz

Der Zusammenschluss aller Feuerwehren der Gesamtgemeinde Achstetten zu einer Gesamtfeuerwehr hat bei der letzten Jahreshauptversammlung der eigenständigen Freiwilligen Feuerwehr Oberholzheim im Mittelpunkt gestanden.

Im Jahresbericht schilderte Kommandant Markus Jauss ein weniger intensives Wehrjahr, was ernsthafte Einsätze angeht. Vor der eigentlichen Versammlung legte der Förderverein unter dem Vorsitz von Uwe Lengenfelder seinen Tätigkeitsbericht ab. Acht Brandeinsätze und eine technische Hilfeleistung galt es im abgelaufenen Jahr zu meistern. In den zwölf abgehaltenen Proben wurde intensiv geübt und in den von Michael Dürr und Frank Thimian vorbereiteten Sonderproben für die Atemschutzträger wurden verschiedene Szenarien abgearbeitet und geprobt.

Aber auch die anderen Gruppen- und Truppführer wurden ihrer Verantwortung an weiterbildenden Maßnahmen gerecht. Von den derzeit vier Frauen und 34 Männern wurden 180 Einsatzstunden abgeleistet, bei denen Ingo Stehle Einsatzstundenbester war. Erfreulich konnte der Kommandant auch feststellen, das der Gemeinderat der Beschaffung eines neuen Fahrzeugs vom Typ MLF zugestimmt hat, das in Lkw-Form ausfallen wird und zudem auch erheblich von Kreis und Land bezuschusst wird. Was unter anderem auch ein Grund für die Zusammenlegung aller Wehren in der Gesamtgemeinde war.

Hans Wern als Mitglied der 22 Mann starken Altersabteilung stellt sich künftig für besondere Dienste innerhalb der Wehr zur Verfügung . Markus Jauss bedankte sich bei allen Kameraden für deren Einsatz und bei der kulinarischen Abteilung unter der Leitung von Uwe Lengenfelder, die bei kameradschaftlichen Terminen stets ihr Bestes gibt. Ingo Stehle schilderte protokolarisch nochmals alle Höhepunkte des abgelaufenen Jahres, zu dem auch Ausflug und Hüttenaufenthalt zählten. Dass in der Kameradschaftskasse ein gutes Polster vorhanden ist, ging aus der Schilderung von Kassierer Ralf Mäschle und der Kassenprüfer Andrea Thimian und Carina Reisacher hervor.

Als Beisitzer im Ausschuss der Gesamtfeuerwehr vonseiten der Oberholzheimer Wehrkameraden wurde Michael Dürr bestimmt. Altersobmann Johannes Dürr zeigte sich erfreut über die sehr gute Harmonie zwischen Aktiver Wehr und Altersabteilung, die bei kameradschaftlichen Anlässen immer einbezogen wird.

Als Vertreter von Bürgermeister Kai Feneberg überreichte Thomas Dürr zusammen mit Kommandant Jauss den beförderten Wehrkameraden ihre Ernennungsurkunden.