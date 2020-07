Neues Vorstandsteam bestimmt Richtung des MV Oberholzheim

Trotz Corona ist man beim Musikverein Oberholzheim fest entschlossen, zu neuen Ufern aufzubrechen. Nicht zuletzt hat man bei der jetzigen Jahreshauptversammlung einem völlig neuen vierköpfigen Vorstandsteam das Vertrauen ausgesprochen. In eine neue Ära startet der Verein nun mit den gleichberechtigten Vorsitzenden Tanja Glöckle, Carina Fritz, Andreas Dürr und Ingo Stehle.

Von einem durchaus besonderen Vereinsjahr berichtete der Vorsitzende Markus Wischnat. Dieser hatte bereits vor einem Jahr durchblicken lassen, dass es sein letztes Jahr im Amt sein würde. Nachdem das Frühlingsfest 2019 für den Verein alle Rekorde brechen ließ und einem mehr als gelungenen Jahreskonzert, welches von Januar auf November vorgezogen wurde, lief alles auf ein erfolgreiches Vereinsjahr hinaus. Und man konnte schon die Weichen stellen auf eine neue Ära.

Arbeit wird auf viele Schultern verteilt

Doch zunächst waren sich die infrage kommenden jungen Kräfte noch nicht schlüssig, wie Verantwortung in der Führung eines Vereins aussehen soll. Erst Anfang des Jahres 2020 zeichnete sich ab, wer sich dazu geeignet fühlt, den Verein in erfolgreiche Bahnen zu lenken. In Gruppenarbeit wurde ein neues Organigramm erarbeitet, und viele sahen sich danach verpflichtet, in einer neuen Vereinsstruktur mitzuarbeiten. Diese sieht vor, die Arbeiten auf viele Schultern zu verteilen. Es sei ein ganz besonderer neuer Geist zu spüren gewesen, stellte Markus Wischnat heraus.

Doch dann kam Corona und weitestgehender Stillstand im Vereinswesen. Aber schwere Zeiten schweißen zusammen. Auch, als die für März geplante Hauptversammlung abgesagt werden musste, wurde erfolgreich an der neuen Ausrichtung gearbeitet, und Markus Wischnat hofft, dass nach seiner jetzt zwölfjährigen Amtszeit ein neuer Geist die Zukunft des Musikvereins Oberholzheim begleitet. Wischnat dankte seinen steten Begleitern, vor allem dem Förderverein mit seinem Vorsitzenden Franz Stöber.

Konzert steht noch in den Sternen

Dass es bei all den Aufgaben, die ein Vereinsleben mit sich bringt, ein schmaler Grat ist, am Ende des Vereinsjahres eine gute finanzielle Kassenlage zu präsentieren, ging aus dem Vortrag von Ramona Ege hervor, die ihr erstes Jahr als Kassiererin – zusammen mit Melanie Dürr – bravourös gemeistert hat. Dies bestätigten auch die Kassenprüfer Michael Harmuth und Martin Paal.

Durch Corona und den Ausfall von Dirigentin Jasmin Zimmer muss man derzeit Abstand von musikalischen Glanzleistungen nehmen. Ehrendirigent Roland Guther und Aushilfsdirigent Fabian Barth springen jedoch in die Bresche. Ob im Herbst ein Konzert abgehalten werden kann, steht weiterhin in den Sternen.

Markus Wischnat blickt zurück

Beste Probenbesucher waren Markus Lau, Volker Mayer und Ernst Paal. Die Jugendbetreuerin Maren Kösling berichtet, dass im Jugendbereich lange sehr erfolgreich gearbeitet wurde. 40 Jugendliche befinden sich in Ausbildung, doch auch in diesem Bereich hat Corona alles lahmgelegt.

Im Bericht aus der Chronik verwies Markus Wischnat nochmals auf Frühlingsfest, Konzert, Vorspielnachmittag, Heimatfest Laupheim und mehr. Ein besonderer Höhepunkt war einmal mehr die Konzertreise nach Westerhamm in die Wingst zum Schützenfest, von wo man mit Ronja Kennerknecht als Jungschützenkönigin und Kerstin Lengenfelder als Schützenkaiserin heimkehrte.

Satzungsänderung wird einstimmig angenommen

Bürgermeister Kai Feneberg erklärte, dass Vereine in dieser schwierigen Zeit wertvolle Stützen seien. Aufgrund der zu schaffenden neuen Vereinsstruktur erfolgte eine Satzungsänderung, die einstimmig angenommen wurde. Als gleichberechtigte Vorsitzende wurden gewählt: Tanja Glöckle und Andreas Dürr (für ein Jahr) sowie Carina Fritz und Ingo Stehle (für zwei Jahre). Als Kassiererin wurde Melanie Dürr für ein Jahr verpflichtet und Ramona Ege für zwei Jahre. Bei den Beisitzern wurden Markus Wischnat, Michael Harmuth und Sven Hiller für drei Jahre gewählt und Christian Dürr, Patrick Mäschle, Fabio Reiff, Florian Guther für zwei Jahre.

Die Laudatio auf den scheidenden Vorsitzenden hielt dessen langjähriger Weggefährte Michael Harmuth. Carina Fritz ehrte die ausscheidenden Beiräte Walter Hiller und Hans Held.