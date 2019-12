Neue Aufnahmekriterien für Kindergärten

Am vergangenen Montag haben die Achstetter Gemeinderäte neue Aufnahmekriterien in den Kindertagesstätten beschlossen: Anlass war, dass Kinder aus anderen Ortsteilen der Gemeinde im Kindergarten in Stetten betreut werden und somit Kindern, die in Stetten wohnen, Plätze wegnehmen.

Rathausmitarbeiterin Carmen Lipp informierte am Montag darüber, dass sich die Leiterinnen aller Kindertageseinrichtungen der Gemeinde dafür ausgesprochen hätten, die Kinderkrippe Rotkehlchen und den Kindergarten St. Michael in Stetten als eine Einrichtung zu betrachten. Dies ist bereits beim Kindergarten Christoph-Martin-Wieland in Oberholzheim und dem katholischen Kindergarten St. Franziskus in Achstetten der Fall. Es wurden nun folgende Aufnahmekriterien festgelegt:

1. An erster Stelle werden die Kinder von Erzieherinnen aufgenommen, sodass Erzieherinnen in Krankheitsfällen einspringen und gegebenfalls länger arbeiten können.

2. Grundsätzlich werden Kinder in einer Einrichtung in ihrem Wohnort bevorzugt aufgenommen. Danach sollen Geschwisterkinder berücksichtigt werden. Und danach werden Kinder aus dem Ortsteil Bronnen berücksichtigt, um diesen den Betreuungsumfang einer Ganztagesbetreuung / Verlängerte Öffnungszeit, die in Bronnen aus Platzgründen nicht angeboten werden kann, zu ermöglichen.

3. Falls in den Einrichtungen zu wenig Plätze zur Verfügung stehen, folgt ein Losverfahren.