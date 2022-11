Neudirigent Fabian Barth freut sich auf das „eigene“ Publikum

Nach zwei Jahren Corona-Abstinenz freut sich der Musikverein Oberholzheim auf ein Konzert am Samstag, 12. November, in der Wielandhalle Oberholzheim. Die Vereinsführung und musikalische Leitung sind sich im Verbund mit den Aktiven einig, ihren musikalischen Leistungsstand mal wieder abzurufen, zu präsentieren und auf den Prüfstand zu stellen. Zudem sehnt sich Neudirigent Fabian Barth danach, sich endlich mal vor „eigenem“ Publikum zu präsentieren und dabei seine musikalischen Vorstellungen zu verwirklichen. Dafür hat er ein anspruchsvolles Reportoire zusammen gestellt, in dem auch Solo-Einlagen enthalten sind.

Barth war im Frühjahr 2020 als Schwangerschaftsvertretung, für die damalige Dirigentin eingesprungen. Weil das mit den Musikern sehr gut harmonierte, übernahm er dann im Februar 2021 den Dirigentenstab ganz. Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie, konnte er sich bisher nie so richtig ins Zeug legen. Alleine drei Kompositionen, des mit 34 Jahren noch sehr jungen Komponisten Martin Scharnagl, der sich am Tiroler Landeskonservatorium ausbilden ließ, sind mit „Alpine Inspiration“, „Euphoria“ und „Mountain Wind“ im Programm enthalten. Scharnagls bekannteste Komposition ist die Polka „Von Freund zu Freund“. Bei vielen umliegenden Musikkapellen aus ihrem Reportoire nicht mehr weg zu denken. Scharnagl ist nicht nur Kapellmeister bei der Musikkapelle Kössen in Tirol, sondern auch Mitbegründer von „Viera Blech“, einer Gruppe die sich durch Eigenkompositionen und durch Interpretationen von Popsongs in der Blasmusik einen Namen gemacht hat.

Auch Markus Götz ist kein Unbekannter im verfassen von Blasmusikwerken. Sein Werk „Adventure“ ist ebenfalls im Programm. Alfred Bösendorfer hat sich unter anderem mit „Kleine Ungarische Rhapsodie“ ebenfalls einen großen Namen gemacht. „Back to the Future“ von Alan Silvestri, „My Dream“ von Peter Leitner, „Atlantis“ von Alexander Reuber, „The Story“ von Philipp John Hanseroth sowie „Nora“ geschrieben von Thomas Asanger, runden die Vortragsreihe der Aktiven ab. Zu Beginn musiziert das Jugendorchester der Musikvereine Achstetten, Oberholzheim und Stetten, unter ihrem Leiter Michael Lau. Zum Vortrag kommen „Eye oft he Tiger Theme From Rocky III“ aus dem Arrangement von Johnnie Vinson und dessen „Can you feel The Love Tonight“. Mit in den Abend eingebunden ist ein hochkarätige Ehrung durch den Blasmusikverband und den Musikverein Oberholzheim. Die Besucher können sich auf einen unterhaltsamen Abend freuen, der um 19.30 Uhr beginnt.