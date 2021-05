Mutter aus der Region fordert geregelten Fernunterricht für Grundschüler

Über Wochen sind die Schulen wegen der Corona-Pandemie geschlossen gewesen. Während Kinder und Jugendliche in der Sekundarstufe in dieser Zeit Fernunterricht erhielten, ist ein solcher für Grundschüler nicht vorgesehen.

Dieses Problem kennt Antje Wiedmer aus Stetten. Ihr Sohn Aaron besucht die dritte Klasse der Grundschule in Achstetten. Doch während es für seine Schwester Antonia, Schülerin am Carl-Laemmle-Gymnasium Laupheim, Online-Unterricht nach Stundenplan gab, war für Aaron Lernen mit Arbeitsmaterial angesagt.

So läuft Homeschooling bei einem Grundschüler ab

„Die Kinder und ihre Eltern bekommen einen Wochenplan und Unterlagen, bestehend aus Arbeitsblättern und Aufgaben in Lehrbüchern. Dazu gibt es Online-Aufgaben und Lernvideos. Kontakt zu den Lehrern findet nur selten bis gar nicht statt“, schildert Antje Wiedmer den Ablauf in den zurückliegenden Wochen.

Zwar habe zweimal pro Woche eine halbstündige Webkonferenz auf freiwilliger Basis mit der Klassenlehrerin stattgefunden. „Da werden aber meist nur Lernspiele zum jeweils zu behandelnden Thema gemacht, kein richtiger Unterricht.“ Die Konferenz diene eher dem Kontakthalten mit der Lehrerin.

Schule ist für Kinder nicht mehr präsent

„Aus Sicht der Kinder ist die Schule so eigentlich nicht mehr präsent“, bemängelt Wiedmer. „Die Hauptverantwortung und auch die Hauptarbeit, dass alle Aufgaben aus dem Wochenplan erledigt werden, liegt bei den Eltern.“ Über Monate war Homeschooling angesagt – unterbrochen wurde es nur von Wechselunterricht drei Wochen vor Ostern. Bereits im ersten Lockdown habe über zwölf Wochen kein regulärer Unterricht stattgefunden, sagt die Mutter.

Dabei gebe sich Aarons Lehrerin wirklich Mühe, erzählt Wiedmer. „Das Unterrichtsmaterial ist schon abwechslungsreich, das Wochenpensum in Ordnung, aber halt keine Dauerlösung.“ Es gebe auch tolle Onlineangebote, das streite sie gar nicht ab. Diese seien für Wiederholungen gut, aber kein längerfristiger Ersatz für einen geregelten Unterricht.

An wen die Mutter sich schon gewandt hat

Zwar soll es nach den Pfingstferien wieder Präsenzunterricht geben. „Aber wenn wir im Herbst den nächsten Lockdown haben, dann gibt es wieder kein Konzept für Grundschüler, mit dem diese auch von Fernunterricht profitieren können“, befürchtet Wiedmer. Dies sei der Hauptgrund, weshalb sie sich an die Öffentlichkeit wende.

Anfragen beim Kultusministerium, bei Ministerpräsident Winfried Kretschmann und beim Schulamt seien ins Leere gelaufen. „Entweder kam gar keine persönliche Antwort oder es wurde mir mitgeteilt, dass es einfach keine Konzepte für Grundschüler gibt.“ Auch eine Online-Petition, die sie ins Leben gerufen habe, um Eltern und Kindern ein Sprachrohr zu geben, sei auf enttäuschend wenig Resonanz gestoßen.

Das sagt das Regierungspräsidium

Die Grundschule in Achstetten war über Tage für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Dagegen erklärte ein Sprecher des Regierungspräsidiums Tübingen auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ zum Fernunterricht in baden-württembergischen Grundschulen: „Das Konzept der Landesregierung sieht für Zeiten des Fernunterrichts an Grundschulen die Versorgung der Schülerinnen und Schüler mit ,Lernpaketen’ vor.“

Es liege in der Freiheit der jeweiligen Lehrkraft, wie die Aufgaben und Übungen übermitelt werden: Etwa durch Abholung, Vorbeibringen oder per E-Mail. Hintergrund sei, dass bei Grundschulkindern der Besitz digitaler Endgeräte und Kenntnisse im Umgang damit nicht durchgängig vorausgesetzt werden könnten.

Zudem wolle man in dieser Altersgruppe schulischerseits auch eine Ausübung des elterlichen Erziehungsrechts respektieren, „die den Kindern den Umgang mit digitalen Endgeräten noch vorenthält“, erklärt der RP-Sprecher. Die Entscheidung über die Form der Kommunikation mit Schülerinnen und Schülern treffe deshalb die jeweilige Lehrkraft im Rahmen ihrer pädagogischen Freiheit.

In der Sekundarstufe – also ab Klasse 5 – sei dann statt „Lernpaketen“ der Fernunterricht über ein digitales Endgerät vorgesehen. Bei Bedarf stelle der Schulträger, finanziert von Bund und Land, in der Sekundarstufe ein solches Gerät zur Verfügung.

Das hält die betroffene Mutter davon

Für Antje Wiedmer macht es sich das Land bei den Grundschülern zu leicht, denn das Lehren werde derzeit den Eltern aufs Auge gedrückt. Ihr Sohn Aaron wisse zwar, dass die Aufgaben von der Lehrerin kommen. „Aber ich bin es, die ihn jeden Tag aufs Neue dazu anhalten muss, alles zu erledigen“, schildert sie. Sie sei aber seine Mutter und nicht seine Lehrerin.

Welche Probleme sich durch die Situation ergeben

Problematisch könne das in Familien werden, in denen Eltern ihren Kindern aus verschiedenen Gründen keine Unterstützung geben könnten, befürchtet Wiedmer. Etwa bei fehlender Sprachenkenntnis: „Wie sollen die ihren Kindern Lesen und Schreiben beibringen? Das ist für viele eine große Herausforderung, die nicht zu stemmen ist“, glaubt sie.

Zudem hätten besonders Erst- und Zweitklässler wegen der Pandemie noch kaum regulären Unterricht kennengelernt. Dabei bräuchten sie besonders enge pädagogische Begleitung. „Gerade in diesen Klassenstufen werden Grundlagen in Lesen, Rechnen, Schreiben und auch in Sachen Sozialkompetenz gelegt, die später sonst fehlen“, sagt Wiedmer.

Was sich die Mutter für die Zukunft wünscht

Sie selbst sei in der glücklichen Lage, ihr Büro im eigenen Haus zu haben, mit genügend Platz für einen Schreibtisch für die Kinder, an dem sie ihre Schulaufgaben erledigen können. Dennoch sei es eine hohe Belastung, neben dem Homeschooling für die Kinder auch noch das Geschäft am Laufen zu halten.

„Mir geht es jetzt gar nicht vorrangig um meinen Sohn oder mich, obwohl bei uns jetzt auch die Luft raus und die Motivation auf einem Nullpunkt angekommen ist“ betont Wiedmer. „Aber ich habe die Befürchtung, dass wieder nichts passiert. Schon im letzten Jahr, nach der ersten Corona-Welle, wurde die Sommerzeit nicht genutzt, um Konzepte für Grundschulen zu erarbeiten. Diese Thematik wird einfach vernachlässigt.“

Mit Blick auf mögliche künftige Pandemien und Lockdowns wünscht sich Wiedmer, dass auch für Grundschüler altersgerechte Fernlernprogramme entwickelt werden.