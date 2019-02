Musikverein Achstetten verabschiedet Benedict Schultheiß als Dirigent

Ein Frühjahrskonzert der etwas anderen Art hat der MV Achstetten am Samstag seinen Besuchern geboten. Weil die Georg-Seif-Halle wegen des Umbaus der Grundschule derzeit nicht voll genutzt werden kann, hatte sich der Musikverein dazu entschlossen, ins Gemeindezentrum nach Bronnen auszuweichen und auch dem Konzert ein neues Gewand zu geben. Deko und stimmige Beleuchtung schufen eine schöne Atmosphäre, und hochkarätige Musik wechselte sich ab mit exklusiven Speisen in Form eines Drei-Gänge-Menus vom italienischen Buffet. Rund 80 Gäste probierten dieses neue Konzept aus und waren begeistert, wie an ihren Kommentaren und dem kräftigen Beifall zwischen den musikalischen Beiträgen zu erkennen war.

Der Dirigent Benedict Schultheiß hatte thematisch passende italienische Musik ausgesucht und erläuterte sie auch höchstpersönlich. Zum Auftakt erklang der Marsch „Venezia“. Die Marschmusik habe eine lange Tradition in Italien, sagte Schultheiß. Die Märsche seien sehr anspruchsvoll und hätten auch als Kulturvermittler gedient, um den Menschen auf dem Land die Musik aus Oper und Theater näher zu bringen.

Nach dem Vorspeisen-Buffet folgten einige Melodien aus dem Film „Gladiator“. Dem Komponisten sei es gelungen, in dem Werk romantische Szenen wie Weinberge in der Abendsonne, rührende Happy-Ends, aber auch Intrigen und brutale Schlachten musikalisch zu interpretieren, erläuterte Schultheiß. Das Orchester setzte diese anspruchsvolle Musik aufs Beste um.

Zu einem guten italienischen Konzert dürfe auch ein Auszug aus einer Oper von Giacomo Puccini nicht fehlen, meinte der Dirigent. Dieser wurde in Form der hinreißenden Arie „Nessun Dorma“ aus der Oper „Turandot“ präsentiert.

Nach dem kulinarischen Hauptgang servierte der Musikverein den Besuchern mit „ La Storia“ eine Komposition von Jan van der Roost. Jedermann könne sich seine eigene Geschichte dazu ausdenken und seiner Fantasie freien Lauf lassen, sagte der Dirigent – was bei den wunderbaren, träumerischen Melodien leicht fiel.

Für Benedict Schultheiß war dieses Frühjahrskonzert das letzte in seiner Funktion als Dirigent des Musivereins Achstetten. Der MV-Präsident Philip Graf Reuttner von Weyl dankte ihm im Namen aller Musikerinnen und Musiker für die vergangenen vier Jahre. Schultheiß sei es mit seinen kreativen neuen Konzertformaten gelungen, dem Musikverein einen moderneren „Touch“ zu geben, und er habe es den Musikern ermöglicht, viele neue Erfahrungen und Eindrücke zu sammeln. „Sie haben es geschafft, die Mitglieder der Kapelle zu motivieren, und das erkennt man auch daran, dass es egal war, wie verrückt sich manchmal Ihre Ideen anfangs angehört haben“, sagte Graf Reuttner. „Ihre Musiker konnten fast nichts anderes machen, als diese Ideen in die Tat umzusetzen, auch weil Sie diese immer mit so einer Überzeugung und mit viel musikalischer Leidenschaft rübergebracht haben.“

Schultheiß bedankte sich beim Orchester für die gute Aufnahme bei seinen Anfängen als Dirigent und das sehr gute Miteinander in den vergangenen Jahren. „Ich hatte ein Orchester hinter mir und es war schön, meine Ideen mit ihm zu verwirklichen.“ So ganz werde er den Musikverein nicht verlassen, versprach er, sondern wieder als Musiker mitmusizieren.

Mit dem schwungvollen sinfonischen Marsch „ Il Colosseo“ von Luigi di Ghisallo und der Zugabe „Mars de Medici“ verabschiedete sich der Musikverein Achstetten von seinen Gästen, auf die im Anschluss noch leckere kulinarische Desserts warteten.