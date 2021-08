Motorradfahrer stirbt bei Unfall mit Lastwagen

Ein Motorradfahrer ist im Kreis Biberach mit einem Lastwagen zusammengestoßen und ums Leben gekommen. Der Mann befuhr am Donnerstagabend mit seiner Honda die Straße von Achstetten nach Stetten. in einer Rechtskurve befand sich Schotter auf der Straße. Der Motoradfahrer bremste deshalb stark und verlor die Kontrollen über seine Maschine. Er geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen einen MAN-Lkw.

Der 35-Jährige erlitt hierbei schwere Kopfverletzungen, an denen er noch an der Unfallstelle in der Nähe von Achstetten starb. Der Lastwagenfahrer blieb bei dem Unfall unverletzt, er hatte noch versucht durch Bremsen und Ausweichen den Unfall zu verhindern. Wie der Schotter auf die Straße kam, war zunächst nicht geklärt. Vermutlich sei ein Wagen ins Bankett gefahren und habe die Steine aufgewirbelt, hieß es.

Die Staatsanwaltschaft Ravensburg hat zu dem Fall ein Gutachten in Auftrag gegeben, die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 10.000 Euro.