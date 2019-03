Mit Konzept zu neuen Mitarbeitern

Bei der Jahreshauptversammlung des Gewerbevereins Burgrieden-Achstetten am Freitag nahmen Vorträge zur Veranstaltungsreihe Gewerbeverein in Forum ein, in denen es um „Neue Wege in der Mitarbeitergewinnung“ ging.

Als Referenten waren Alexandra Natter von der Handwerkskammer Ulm und Fabian Späth von der Industrie- und Handelskammer Ulm eingeladen worden. Antje Wiedmer von Firma Zimmerei-Holzbau Wiedmer aus Stetten, zeigte im Anschluss auf, dass die Theorie, auch bei einem kleinen Handwerksbetrieb, in der Praxis funktionieren kann.

Wie kann es auch kleinen Unternehmen gelingen neue Mitarbeiter und Auszubildende zu gewinnen? Tipps dazu gab es im Anschluss an den offiziellen Teil von Alexandra Natter von der Handwerkskammer Ulm, die den Einstieg in die Vorträge machte. Die Diplom-Betriebswirtin steht Handwerksbetrieben als Beraterin für Personalthemen zur Seite.

Der Arbeitsmarkt befinde sich im Wandel, so Natter. Früher sei es so gewesen, dass Arbeitsnehmer einen Job gesucht hätten. Heute seien die Unternehmen auf der Suche nach Arbeitnehmern. Wichtig sei für Betriebe, zuerst eine Analyse zu machen und sich zu überlegen: „ Was macht mich als Arbeitgeber besonders attraktiv.“

Homepage muss sein

Als „ must have“ sah auch Fabian Späth, von der IHK Ulm im Bereich Ausbildungsmarketing eine eigene Homepage auf welcher der Betrieb präsentiert wird. Weitere Möglichkeiten sich und seine Berufe bekannt zu machen, seien, der Besuch von Ausbildungsmessen, der Kontakt zu regionalen Schulen oder auch sich in Online-Lehrstellenbörsen einzutragen. Als wichtigen Aspekt sah er auch internes Marketing. „ Neben den eigenen Mitarbeitern, sollten auch Kunden und Zulieferer darüber informiert werden, dass freie Stellen zu vergeben sind“.