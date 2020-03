Mit einem der letzten Flieger kommen Leonie und Hanna nach Hause

So hatten sich Leonie Häußler aus Achstetten und Hanna Ege aus Baltringen, beide 19 Jahre alt, das Ende ihrer Auszeit nach dem Abitur nicht vorgestellt. Doch die Corona-Krise ließ ihnen keine Wahl. Am vergangenen Mittwoch sind die beiden jungen Frauen, sechs Wochen früher als geplant, mit einem der letzten Flugzeuge, die noch von Malaysia in Richtung Deutschland starteten, in München gelandet.

Die Freundinnen waren am 2. Januar nach Bangkok geflogen, um von dort aus mit dem Rucksack zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln das Land zu bereisen. Von der sich anbahnenden Corona-Krise hätten sie vor Ort zunächst nichts mitbekommen, sagt Leonie – bis ihre Mutter ihr empfahl aufzupassen, weil ein Virus sich ausbreite. In Thailand seien zu diesem Zeitpunkt nicht auffällig viele Menschen mit Mundschutz zu sehen gewesen. Dort werde der Mundschutz meist wegen der Luftverschmutzung getragen.

Erste Alarmzeichen

Sichtbar geändert habe sich die Situation, als sie von Phuket aus nach Jakarta in Indonesien flogen: „Dort hatten viele Menschen so richtige Gasmasken auf und trugen Handschuhe, vor allem die Asiaten, aber auch andere. Man hat fast keine Menschen ohne Schutz gesehen.“

Sie beide seien aber immer noch guten Mutes gewesen, erinnert sich Leonie. Im Landesinneren sei auch nicht mehr viel vom Coronavirus zu hören gewesen. Nur von zu Hause hätten sie erfahren, wie schnell sich der Erreger verbreitet.

Sofort in einem Zimmer isoliert

Hanna habe dann wegen Magenschmerzen ins Krankenhaus gemusst. „Sie hatte leicht erhöhte Temperatur. Wir wurden sofort in einem Zimmer isoliert.“ Dann sei bei ihr Blut abgenommen und die Lunge geröntgt worden, wobei sich der Verdacht auf Corona zum Glück nicht bestätigt habe. „Das war aber dann ein Punkt, an dem wir ins Nachdenken gekommen sind“, sagt Leonie. Sie hätten überlegt, wie wohl die Versorgung aussehen würde, wenn sie wirklich ernsthaft in diesem Land erkranken würden. Das Erlebnis im Krankenhaus hatten sie am 6. März.

Am 15. März flogen sie nach Malaysia weiter, was sich im Nachhinein als glücklicher Umstand herausstellte. Ursprünglich hatten sie nämlich geplant, auf die Gili-Inseln zu reisen. Dort sei aber, als sie schon in Malaysia waren, ein Einreiseverbot verhängt worden. „Die Touristenboote, die zwischen den Gili-Inseln und Lombok verkehren, sind für mindestens zwei Wochen ausgefallen. Das hätte bedeutet, dass wir von den Gili-Inseln, die keinen Flughafen haben, nicht mehr weggekommen wären.“

In Malaysia seien die Sicherheitsbestimmungen etwas höher gewesen, sagt Leonie. „Bevor man den Flughafen in Kuala Lumpur betreten durfte, wurde Fieber gemessen, und es waren Wärmebildsensoren aufgestellt, um Menschen mit erhöhter Temperatur abzufangen.“ Und: „In Kuala Lumpur sind auf den Straßen weder viele Autos noch Menschen unterwegs gewesen, was für Asien ungewöhnlich ist. Das ist uns schon komisch vorgekommen.“

Aus der „Tagesschau“ erfuhren sie, dass die Zahl der Infizierten stark ansteigt. Am 16. März schrieb Hannas Mutter, die sehr reiseerfahren sei, sie möchten doch besser heimkommen, ihr sei nicht mehr wohl angesichts der ganzen Situation. „Da haben wir doch bemerkt, dass die Lage kritisch ist, und wir haben Angst bekommen.“

„Wir wollten auf keinen Fall in Malaysia mit Corona infiziert werden, auch wegen der Situation in den Krankenhäusern, und haben angefangen, nach Rückflügen zu suchen“, erzählt Leonie. Zunächst sei alles ausgebucht gewesen. „Zum Glück haben wir dann noch einen Flug vom 17. auf 18. März mit Qatar Airways gefunden.“

Chaos im Supermarkt und auf dem Flughafen

Bis zum Abflugtermin haben Leonie und Hanna ihr Apartement nicht mehr verlassen und erst auf dem Weg zum Flughafen noch eingekauft. „Der Supermarkt war überfüllt. Die Leute haben massenhaft Reis und Nudeln eingekauft und wir mussten 45 Minuten an der Kasse warten. Von da an wollten wir nur noch heim und es war uns jetzt auch ganz egal, dass wir die Reise vorzeitig abbrechen mussten.“

Aber sie mussten noch weiter zittern. Auf dem Flughafen in Kuala Lumpur herrschte Chaos, dramatische Szenen spielten sich ab. „Wir haben viele junge Erwachsene in unserem Alter gesehen, deren Flüge annulliert worden waren und die heulend dastanden und mit ihren Eltern telefonierten.“ Auch sie selbst befürchteten bis zum Schluss, dass wegen der Schließung der Grenzen auch ihr Flug noch ausfallen würde. Sogar als sie schon durch die Kontrolle waren und auf das Boarding warteten, sei alles immer noch nicht ganz klar gewesen. Wegen technischer Probleme wurde der Flug zweimal verschoben, erst mit mehr als einstündiger Verspätung hob die Maschine ab. „Alle waren überglücklich, als es endlich losging.“ Am vergangenen Mittwoch sind Leonie und Hanna dann in München gelandet.

Gewundert haben sie sich über die laschen Gesundheits- und Sicherheitskontrollen, die ihnen vor dem Abflug in Kuala Lumpur aufgefallen sind. „Anscheinend wollten die nur noch, dass alle aus dem Land sind.“ Aber auch in München habe es keinerlei Sicherheits- und Gesundheitskontrollen gegeben, was sie noch viel mehr erstaunt habe, so Leonie. „Da ist es kein Wunder, wenn sich das Coronavirus so schnell verbreitet.“

Nun sind Hanna und Leonie froh, wieder in Deutschland zu sein. „Wir wollten am Ende keinen Tag länger bleiben.“

Leonie möchte jetzt erst mal Gesundheitsmanagerin studieren. „Vielleicht“, sagt sie, „können wir unsere abgebrochene Reise, die noch auf die indonesischen Gili-Inseln und auf Bali führen sollte, zu einem späteren Zeitpunkt nachholen.“