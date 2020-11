Ministranten bringen Pfarrhausfenster zum Leuchten

Öffentliche Martinsumzüge mussten in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen. Die Stetter Ministranten haben daraufhin gebastelt und an den Heiligen Martin in Form von Fensterbildern im Pfarrhaus erinnert.

Wie man sich trotzdem mit dem Thema St. Martin beschäftigen und damit Kindern und Erwachsenen eine Freude bereiten kann, dazu hat die Diözese Rottenburg-Stuttgart unter dem Motto „St. Martin 2020 Spezial“ einige Vorschläge gemacht. Einen davon haben die Stetter Ministranten umgesetzt. Sie haben große Bilder für die Fenster des Miniraums im Stetter Pfarrhaus neben der Kirche St. Stephanus gemalt und gebastelt, welche die Geschichte des Heiligen St. Martin und der Mantelteilung erzählen. Anzuschauen waren diese am vergangenen Mittwochabend und am Samstagabend. Die Stetter Ministranten wollten mit den Fensterbildern nicht nur die Martinsgeschichte erzählen, sondern auch den Eindruck zu erwecken, dass das ganze Haus wie eine große Laterne leuchtet.