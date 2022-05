Mehr Platz für Päckchen und Pakete in Achstetten

Die DHL-Gruppe erweitert ständig das Netz ihrer Packstationen. So hat das Unternehmen jetzt eine weitere Packstation (Nr. 101) mit 69 Fächern in Achstetten, Langer Weg 8, in Betrieb genommen. Die neue modulare Packstation beim Getränkemarkt ist an sieben Tagen pro Woche rund um die Uhr zugänglich, wie mitgeteilt wird.

Eine Anmeldung für den Packstation-Service ist unter www.dhl.de/packstation möglich. Für den Sendungsempfang an der Packstation benötigen Neukunden die DHL-Paket-App. Für das Verschicken von Päckchen und Paketen an der Packstation ist keine vorherige Registrierung erforderlich, heißt es.

Unter www.deutschepost.de/standortfinder finden die Kunden alle Standorte von Packstationen, Filialen, DHL-Paketshops und Verkaufspunkten für Brief- und Paketmarken. Auch die Standorte von Briefkästen und deren Leerungszeiten sind dort abrufbar.