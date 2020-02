Madera-Festival lockt mit hochkarätigen Künstlern

Für die fünfte Auflage des Madera-Festivals am Samstag, 7. März, in der Wielandhalle nach Oberholzheim haben die Veranstalter die Messlatte noch einmal etwas höher gehängt: Hochkarätige Künstler wie Samuel Rösch, das DJ-Trio JackSayFree aus der Schweiz, die Band NIA und die Jungs von KickOff sind zu Gast.

Als Gewinner des TV-Gesangswettbewerbs „The Voice of Germany“ im Jahr 2018 steht in diesem Jahr mit Samuel Rösch ein echter Profi auf der Bühne. Inzwischen ist er mit neuer Band unterwegs und hat seine neue Single „Wir“ veröffentlicht.

Hinter dem Schweizer EDM-Trio JackSayFree verbergen sich die beiden DJs FreeG und Jack Dylan sowie der Singer und Songwriter Saymo’K. Als Solo-Künstler haben die drei bereits das Publikum zahlreicher Festivals, Clubs und Konzerte in Europa und Asien zum Feiern gebracht. Ihren Erfolg bestätigen diverse Top-Ten-Hits in den Schweizer Charts und Hunderttausende Klicks auf YouTube und Spotify. Seit Sommer 2017 sind sie nun auch gemeinsam live unterwegs. In ihrer Bühnenperformance kombinieren sie ein breites Spektrum an EDM-Partytunes mit Songs aus Hip-Hop, R ’n’ B und eingängigen Texten, um das Publikum mit ihrer Musik, ihrer Power und Action zu begeistern. Ein besonderes Highlight ihrer Show auf dem Madera-Festival 2020 wird sicher die unter dem gemeinsamen Namen JackSayFree veröffentlichte Single „Trust In You“ sein. Diese war 2019 das erste gemeinsame Projekt unter neuem Namen.

Bereits 2017 war die Band NIA zu Gast beim Madera-Festival. Mit ihren deutschen Texten am Puls der Zeit zu harten Gitarren, Synthesizer-Sounds und epischen Klängen kreieren die vier Münsteraner nicht nur einen ganz eigenen Musikstil, sondern vor allem Melodien, die im Ohr bleiben.

Die Newcomer-DJs KickOff aus Rheinland-Pfalz werden getreu ihrem Leitsatz „Wir lieben es, Party zu machen, vor allem mit Jesus!“ ebenfalls beim Madera-Festival auflegen. Bei ihrer Mischung aus bekannten Hits, eigenen Liedern und Remixen wird die Leidenschaft der zwei Freunde spürbar. Sicherlich wird auch ihre neue Single „Always Follow“ zu hören sein.