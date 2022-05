Madera Festival ist zurück

Die Pause ist vorbei. Nach coronabedingter, einjähriger Pause meldet sich das Madera Festival im Pfarrhof Oberholzheim zurück. Unter dem Motto „Klein aber OHO“ können sich alle Besucher bei freiem Eintritt auf ein freudiges Miteinander, tolle Musik und eingängige Texte des Künstlers Jonnes freuen. Für die Organisatoren des Madera Festivals gehören Message und Musik nach eigener Aussage zusammen: „Warum gute Botschaft nicht mit guter Musik verbreiten? Dass christliche Künstler dabei sind, ist also kein Zufall, sondern Absicht.“ Mit seiner besonders ausdrucksstarken Stimme nimmt man Jonnes jedes Wort ab, wenn er über die kleinen Momente und die großen Fragen des Lebens singt. 2020 nahm der Wahl-Ludwigsburger an der Jubiläumsstaffel von „The Voice of Germany“ teil und schaffte es mit seinem Coach Mark Forster bis in das Viertelfinale der Show. Das Madera findet, anders als früher im Pfarrhof neben der Kirche in Oberholzheim (Turmstraße 9) statt. Einlass ist am Freitag, 6. Mai, ab 19 Uhr, Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.