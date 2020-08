„M2Smart“-Gerät beschert ACD Elektronik GmbH den German Innovation Award

Die ACD Elektronik GmbH zählt zu den Preisträgern des weltweit renommierten Innovationspreises, dem German Innovation Award. Prämiert wurde der Beitrag „Industrie-Handheld-Computer neu gedacht: die modulare M2Smart® Plattform“ in der Kategorie “#W2 Excellence in Business to Business – Information Technologies | Industry Specific and Service Softwares”.

Der German Innovation Award wird einmal im Jahr für Innovationen, die durch ihre Originalität, Umsetzung und Wirksamkeit die Branche voranbringen, durch den Rat für Formgebung vergeben. Die ACD Elektronik GmbH konnte sich mit ihrem Beitrag zum Mobilen Handheld Computer M2Smart unter 700 Einreichungen durchsetzen.

Expertenjury ist überzeugt

Das innovative M2Smart, ein mobiles Industriegerät, konnte die unabhängige, internationale Expertenjury durch seine herausragende Innovationsleistung überzeugen. Die Besonderheit des industriellen Handheld-Computers ist ein patentierter Schiebemechanismus, über den Module schnell und werkzeuglos angebracht werden können.

Verschiedenste Module wie Not-Halt-Taster, Tastaturen, RFID-Reader, Temperatursensoren, Drucker und Bezahlmodule sind einfach und ohne großen Aufwand anbringbar und können zudem kundenspezifisch angepasst werden. Die Vielfalt an Endgeräten wird somit deutlich reduziert, was dem Anwender einen deutlichen Vorteil sowie messbare Zeit- und Kostenersparnis bringt.

Sehr großer Erfolg für das Produkt

Die ACD Elektronik GmbH hat mit dem M2Smart 2020 bereits den iF Design Award gewonnen. Zusammen mit der nun erhaltenen Auszeichnung ein sehr großer Erfolg für dieses innovative Produkt.