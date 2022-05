Liederkranz Oberholzheim

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Von einem sehr trostlosen Vereinsjahr 2021 sprach das Vorstandsmitglied Gerhard Lang bei der Jahreshauptversammlung des Liederkranzes, waren doch Chorproben aufgrund der Corona-Pandemie weitgehend nicht erlaubt.

So konnte die erste Probe erst Ende Juni unter Beachtung der Abstandsregeln und Einhaltung der Schutzmaßnahmen abgehalten werden. Doch die Freude über das gemeinsame Singen war nur von kurzer Dauer, denn bereits im November musste der Chorbetrieb pandemiebedingt erneut eingestellt werden. Auch die geplanten Vereinsveranstaltungen fielen bis auf wenige Ausnahmen Corona zum Opfer. Lediglich die Alteisensammlung, ein Probensamstag konnten durchgeführt und ein Geburtstagsständchen gesungen werden.

Dennoch war es ein Anliegen der Vorstandschaft, auch während der singlosen Zeit mit den Sängerinnen und Sängern per Rundbrief und über die WhatsApp-Gruppe in Verbindung zu bleiben. Um den Verein werbewirksam zu präsentieren, nutzte die Vorstandschaft die Pandemiezeit zur Erstellung einer Vereinshomepage. Für dieses Jahr plant der Vereinsvorstand ein Abendsingen sowie einen Probensamstag. Auch das traditionelle Sommerfest soll wieder stattfinden. An die Verstorbenen und der heimgegangenen Vereinsmitglieder soll im November chorisch gedacht werden. Ferner wünscht sich die Vorstandschaft, dieses Jahr wieder in der Kirche am 1. Advent, Weihnachten und Silvester mitwirken zu können.

Ein positives Kassenergebnis konnte das Vorstandsmitglied Gudrun Dürr der Versammlung mitteilen, welches hauptsächlich auf die sehr erfolgreiche Alteisensammlung zurückzuführen war. Bei den anschließenden Wahlen stellten sich das Vorstandsmitglied Gerhard Lang und Notenwart Benno Hammer nicht mehr zur Wahl. Aufgrund fehlender Bereitschaft zur Kandidatur konnten diese Ämter nicht mehr besetzt werden.

Nachdem das bisherige Vorstandsmitglied Gudrun Dürr erneut für eine weitere Amtszeit gewählt wurde, wird der Liederkranz Oberholzheim künftig durch die Vorstandmitglieder Martin Mäschle, Gudrun Dürr und Manfred Guther geleitet. In den Vereinsausschuss wurden die bisherigen Mitglieder Elisabeth Wern und Manfred Held erneut wieder gewählt.

Für zehn Jahre aktives Singen beim Liederkranz wurde Alexandra Unterweger geehrt.