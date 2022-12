„Lebenfreude e.V.“ ist Herzstück der Geselligkeit in Oberholzheim

In Oberholzheim hat das gesesellige Miteinander in den vergangenen Jahren stark gelitte. Die Pandemie zwang die Menschen auch hier wie allerorts, auf Begegnungen zu verzuchten. Zudem haben alle drei Gaststätten in dem Örtchen im Laufe der Zeit geschlossen, so dass sich das Miteinander außerhalb der heimischen vier Wände schwierig gestaltet. Heinz Maiser und gleichgesinnte Weggefährten, die sich aus früheren Aktivitäten in verschiedenen Gruppen und Vereinen kennen, wollten diesen Ist-Zustand so nicht belassen. Daraus ist im Laufe des Jahres in Oberholzheim eine Idee entstanden, die nun in die Tat umgesetzt wurde: „Lebensfreude e.V.“ heißt ein neuer Verein, der sich zum Ziel gesetzt hat, diesen Mangel an Geselligkeit in Oberholzheim abzuschaffen.

Zur Übernahme der Vorstandsämter haben sich Oliver Bentele (erster Vorsitzender), Elke Maiser (zweite Vorsitzende), Andreas Lebherz (Kassierer), Christian Dürr (Schriftführer) sowie Walter Rohmer, Tobias Wischnat, Benjamin Ilg und Ernst Paal als Beisitzer bereit erklärt. Auch eine Internetseite (www.lebensfreude-oberholzheim.de) ist schon online. Hier kann man sich über die Vereinsaktivitäten informieren. Als Vereinsziele werden Lebensfreude, Lebensfreunde uns Begegnungen genannt. Herzstück des neuen Vereins ist „Schuhbauers Hütte“.

Denn parallel zu seinen Überlegungen startete Maiser im April dieses Jahre als Investor auf dem Gelände „Schuhbauer“ den Bau von „Schuhbauers Hütte“, die als Vereinssitz und Treffpunkt für Vereinsmitglieder und für Bürger zum geselligen Verweilen und Austausch dienen soll.

Als Vereinsziel heißt es auf der Homepage von Lebensfreude: „Der Zweck des Vereins ist die Erhöhung der Lebensqualität unserer Mitglieder – durch die Förderung der Dorfgemeinschaft Oberholzheim indem eine Möglichkeit geboten wird, zusammenzukommen – für Jung & Alt!“ Bei der ersten Möglichkeit, einem Tag der offenen Tür, zeigten sich viele Oberholzheimer jeglichen Alters angetan von Verein und Vereinsheim. Wer „Schuhbauers Hütte“ für Familienfest und ähnliches mieten möchte, kann sich beim Hüttenwart Ernst Paal melden .