Lastwagen verliert tonnenschwere Ladung – B30 mehrere Stunden gesperrt

Ein Lastwagen hat auf der B30 am Donnerstag Ladung verloren, was für erhebliche Verkehrsbehinderung gesorgt hat. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 11 Uhr bei der Anschlussstelle Achstetten in Fahrtrichtung Ulm.

Wie das Polizeipräsidium weiter mitteilt, velor der 35-Jährige noch auf dem Zubringer in einer Rechtskurve die Ladung. Eisenteilen flogen quer über die Fahrbahn. Zeitgleich war auf der rechten Spur ein Sattelzug in Richtung Ulm unterwegs.

Metallteile prallen gegen Sattelschlepper

Nach Angaben der Feuerwehr Laupheim prallten die Metallteile gegen den Sattelschlepper, wodurch Schlimmeres vermutlich verhindert wurde. Denn das Gewicht der Ladung habe mehrere Tonnen gewogen, so die Feuerwehr. Laut Polizei wurde die rechte Seite des Sattelschleppers schwer beschädigt.

Mehrere Teile rollten auch auf die Gegenfahrbahn in Richtung Biberach. Dort konnte ein Autofahrer nicht mehr ausweichen, wodurch auch sein Fahrzeug beschädigt wurde. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Nach ersten Erkenntnissen wurde bei dem Unfall niemand ernsthaft verletzt. Der 35-jährige Lastwagenfahrer erlitt einen Schock, weshalb ihn der Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus brachte.

Gegen 14 Uhr gab die Polizei die Straße für den Verkehr wieder frei. Die Sperrung auf der Strecke in Richtung Ulm dauerte somit etwa drei Stunden. Zuerst mussten die beschädigten Fahrzeuge beseitigt werden, danach säuberten Einsatzkräfte der Feuerwehr und Mitarbeiter der Straßenmeisterei die Fahrbahn.

Die Polizei (Telefon 07392/96300) hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie schätzt den Schaden an den drei Fahrzeug auf rund 15.000 Euro.

