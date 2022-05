Kunst- und Handwerkermarkt von Manus Artem

Premiere in Laupheim: Zum ersten Mal wird der Kunst- und Handwerkermarkt organisiert von Manus Artem, dem neu gegründeten Förderverein für Kunst und Handwerk. Dieser Markt findet am Samstag und Sonntag, 28. und 29. Mai in der Georg-Seif Halle statt. Es präsentieren sich viele Künstler und Handwerker mit ihren Produkten. Von Gefilztem, Genähtem über Holzarbeiten bis zu selbst gefertigten Nudeln, Soßen und handgemachten Seifen ist für jeden Geschmack etwas dabei. Öffnungszeiten: am Samstag von 14 bis 17 Uhr und am Sonntag von 11 bis Uhr.

Der Vereinsgründung von Manus Artem vorausgegangen ist eine lange Tradition von Ausstellungen, die 2001 erstmals von Franz und Emilie Kern aus Achstetten organisiert wurden. Zuerst wurden nur Bilder ausgestellt, ab 2005 erfolgte dann die Erweiterung des Angebotes des Marktes auf weitere Kunsthandwerke. Seit 2009 gab es als Rahmenprogramm Kaffee und Kuchen, was auch dieses Mal wieder im Angebot sein wird. Geplant sind nicht nur ab jetzt zwei Märkte im Jahr, sondern auch Workshops für Kinder und Erwachsene, sowie ab dem Jahr 2023 Beiträge für den Sommerspaß für Kinder.