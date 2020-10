Kinder aus Stetten empfangen die Erstkommunion

Die Stetter Kinder haben am Sonntag ihre Erstkommunion gefeiert. Die gute Verbindung zueinander war gleich zu spüren. Und so hatten sich die Eltern auch entschieden, auf mehr Gäste zu verzichten, damit alle Stetter Kinder in einem Gottesdienst feiern konnten.

Gemeinsam mit Pfarrer Stefan Ziellenbach zogen die Kinder in die festlich geschmückte Kirche St. Stephanus ein. Lea Aich, Sarah Braun, Sabrina Christ, Anja Häring, Sarah Krause, Rebecca Locherer, Emily Maresch, Louis Peters, David Slipac und Annika Wörz empfingen zum ersten Mal die Kommunion.

An andere denken, verzeihen, füreinander da sein

Die Kinder brachten abwechselnd ihre Beiträge und Gebete, und es zeigte sich der rote Faden in dem Gedanken, dass Jesus Gemeinschaft stiftet und einlädt, mit ihm in seinem Mahl verbunden zu bleiben, an andere Menschen zu denken, zu verzeihen und füreinander da zu sein. Die Familiengottesdienst-Band gestaltete den Gottesdienst mit passenden Liedern schwungvoll mit.