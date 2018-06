Keine Wohncontainer in Stetten

Mit Wohncontainern für Flüchtlinge hat sich der Achstetter Gemeinderat befasst. Dabei ging es um die Frage, ob die Gemeinde den bereits gewährten Zuschuss in Höhe von 60000 Euro für die Errichtung von Wohncontainern für Flüchtlinge in Stetten in Anspruch nimmt. Die Frist dafür laufe im April aus, sagte Bürgermeister Kai Feneberg. Die Gesamtkosten der Containeranlage hätten sich auf 250000 Euro belaufen, führte er aus. Der Gemeinderat solle nun entscheiden, ob dieser Zuschuss in Anspruch genommen werde oder nicht. Laut Hauptamtsleiter Tobias Hess gibt es in Achstetten im Moment keinen Bedarf für weitere Unterkünfte. Achstetten habe sein Soll mit 58 in der Gemeinde untergebrachten Flüchtlingen erfüllt, sagte er. Allgemeiner Tenor im Gemeinderat war, auf den Zuschuss zu verzichten. Es solle lieber versucht werden, für die Aufnahme von weiteren Flüchtlingen Gebäude zu kaufen und zu sanieren. (son)