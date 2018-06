Kehlen muss bittere 0:2-Niederlage hinnehmen

Eine völlig unnötige 0:2-Niederlage hat sich der SV Kehlen in der Fußball-Landesliga beim Mitaufsteiger TSG Achstetten eingehandelt. Einem frühen Tor für die Gastgeber rannte Kehlen lange Zeit hinterher. Erst in der zweiten Halbzeit kam der SVK in Schwung und bekam das Spiel in den Griff. Zeitweise drückte Kehlen die Gastgeber, die ab der 58. Minute durch eine Gelb-Rote Karte für Dominik Schmidt dezimiert waren, in ihrer Hälfte fest.

Bereits in der zehnten Minute ging eine Abseitsfalle beim SVK nicht auf, Dominik Schmidt wurde steil geschickt und erzielte den Führungstreffer. Dieses Tor wirkte wie ein Schock für die Gäste. Die größte Möglichkeit für die Mannschaft von Trainer Steve Reger vor der Pause bot sich Markus Lang, der in der 43. Minute mit einem Schuss nach einem Steilpass am Torhüter scheiterte. Nach dem Seitenwechsel kam Kehlen wesentlich besser in die Partie und drängte früh auf den Ausgleich. Marc Hennigs Schuss landete am Körper des Achstettener Torhüters, der abwehren konnte. Belebend wirkte sich auch die Einwechslung von Franz Josef Rudhart aus.

Danach hatte der SV Kehlen eine Reihe bester Möglichkeiten, die jedoch vom TSG-Torhüter Dominik Müller vereitelt wurden. In der 88. Minute parierte Achstettens Torhüter einen Gewaltschuss von Alexander Bernhard aus zehn Metern mit den Fäusten. In der Nachspielzeit erzielte die TSG Achstetten nach einem Konter schließlich den 2:0-Endstand. Nach dem Spielverlauf der zweiten Spielhälfte hätte Kehlen mindestens einen Punktgewinn verdient gehabt. Gegen das gut stehende Abwehrbollwerk der Achstettener fand Kehlen am Ende aber kein passendes Mittel. (jk)