Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das große Jubiläumsfest 40 Jahre SC Stetten fand am Samstag, den 17. September in der Mehrzweckhalle in Stetten statt.

Mittags startete die Kinderolympiade. An acht Stationen konnten die Kinder Punkte sammeln u.a. beim Seilspringen, Sackhüpfen, Bällewerfen, Tischtennis und Basketball. Wurde der Parkours erfolgreich durchlaufen, bekamen die Kinder ein Geschenk. Weitere Sportangebote rund um die Halle boten jede Menge Spaß. Die Eltern und Großeltern genossen die selbstgemachten Kuchen und staunten über die perfekt eingeübten Vorführungen der Kindergruppen Vorschulturnen, Schulturnen und Eltern-Kind Turnen.

Das Abendprogramm startete mit der Begrüßung durch den 1. Vorstand Angela Bachteler und 2. Vorstand Sonja Stützle. Herr Gantner vom Sportkreis Biberach überbrachte ein Grußwort, ebenso Ortsvorsteher Herr Staudacher. Es folgte ein erster Tanz durch die Abteilung Gymnastik mit den Gruppen Tanzen für Kids und Zumba – tolle Moves und ausgeklügelte Tanzschritte verzauberten das Publikum. Danach bot die Theatergruppe einen kurzweiligen Sketch. Nun kam es zum Hauptthema des Abends: 40 Jahre SC Stetten. Nicht nur der SC Stetten feiert dieses Jubiläum, sondern auch 20 Mitglieder, die dem Verein seit 40 Jahren treu zur Seite stehen. Anschließend gab es eine feurige Showtanzeinlage der Zumbatrainer Helena und Osmay, die mit Latinorythmen das Publikum begeisterten. Danach zeigte die Theatergruppe einen weiteren Sketch, der die Lachmuskeln strapazierte. Den krönenden Abschluss des Showprogramms bildeten die Tennismädels mit moderner Choreografie bis hin zu einer Polonaise, die die gesamte Halle erfasste.

Daraufhin verlängerte DJ Osmay die Partytime bis in die frühen Morgenstunden. Eine rundum gelungene Veranstaltung.