Joachim Erhard für weitere fünf Jahre Kommandant

Bei der Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Achstetten ist Kommandant Joachim Erhard für weitere fünf Jahre einstimmig wiedergewählt worden. Ebenso deutlich wurde Kassierer Ralf Fischer in seinem Amt bestätigt. Für den aus privaten Gründen als Schriftführer ausscheidenden Kai- Uwe Rapp wurde Daniel Sulz gewählt.

Ein relativ ruhiges Jahr liege hinter der Feuerwehr Achstetten, sagte Kommandant Joachim Erhard am Samstagabend im Floriansstüble. Gegenüber dem Jahr 2016, als 608 Stunden Feuerwehrdienst geleistet worden seien, seien es 2017 nur 140 Stunden gewesen. Es sei aber alles dabei gewesen, vom Waschmaschinenbrand bis zu Einsätzen bedauerlicherweise mit Todesopfern.

Die Anzahl der Feuerwehrleute in Achstetten konnte auf 26 Männer und eine Frau aufgestockt werden. Somit habe er seine Aufgabe, eine dreifache Besatzung vorzuhalten, erfüllt, sagte Erhard. Weiter habe er festgestellt, dass sich die Feuerwehr gegenüber früheren Jahren deutlich verjünge.

Sorgen bereitet dem Kommandanten die Tatsache, dass nicht genügend Lehrgangsplätze für die Grundausbildung neu in die aktive Wehr dazukommender Feuerwehrleute zur Verfügung stünden. „Die Situation ist schwierig.“ Ein eigener Grundlehrgang in Achstetten sei leider, aus Gründen der Zentralisierung, bisher nicht möglich, obwohl es allein aus den Wehren der vier Achstetter Teilgemeinden 19 Anwärter gebe. Aber er hoffe, dass es vielleicht doch noch klappe, so Erhard.

Auf die Aktivitäten der Achstetter Wehr in Einzelnen blickte Schriftführer Kai-Uwe Rapp zurück. Die Gesamtstärke der Feuerwehr Achstetten zum Ende 2017 betrug 35 Männer und drei Frauen, davon zwölf Jugendliche. Aus der Jugendfeuerwehr seien drei Mitglieder in die aktive Wehr gewechselt. Die Feuerwehr Achstetten wurde im vergangenen Jahr zu 14 Einsätzen gerufen, im Einzelnen waren dies vier Brandeinsätze, sieben technische Hilfeleistungen und drei kleinere Einsätze. 95 Prozent dieser Einsätze konnten ohne Hilfe von außen (Feuerwehr Laupheim) bewältigt werden, so Rapp.

Neben den klassischen Feuerwehreinsätzen war die Achstetter Wehr auch in etlichen Arbeitsstunden bei Verkehrsregelungen, Brandsicherheitswachen, Brandschutzbegehungen oder bei der Instandhaltung des Feuerwehrgerätehauses und des Fuhrparkes aktiv. Eine Schrottsammlung wurde gemacht und zwei Feste veranstaltet. Ausflüge und gesellige Abende rundeten das Jahresprogramm der Achstetter Feuerwehr ab.

Aufgrund der Einnahmen bei der Schrottsammlung, der Veranstaltung am Glombigen Donnerstag im Florianstüble und beim Herbstfest konnte Kassierer Ralf Fischer über ein Plus in der Kasse berichten.

Zehn Jugendliche aktiv

In der Jugendfeuerwehr seien derzeit neun Jungs und ein Mädchen aktiv, berichtet Jugendleiter André Kozerke. Davon sind acht aus Achstetten und zwei aus Stetten. Der Probenbesuch liege bei durchschnittlich 75 Prozent, so Kozerke. „Die Zusammenarbeit mit den Aktiven klappt prima“, bedankte sich Kozerke. Die Jugendfeuerwehr habe etwa beim Kreiszeltlager in Laupheim oder am Weihnachtsmarkt beim Wirtshaus Ö teilgenommen. Kozerke hatte noch ein paar Daten zur Statistik parat. Seit Gründung der Jugendfeuerwehr in Achstetten sind 52 Jugendliche betreut worden. Davon sind 47 Prozent zu den Aktiven gewechselt.

14 Einsätze seien doch eine stattliche Anzahl, meinte Bürgermeister Kai Feneberg. Wichtig seien diese Einsätze auch wegen der Praxiserfahrung für die Feuerwehrleute. Allgemein stelle er den Trend fest, dass das Interesse, sich für die Allgemeinheit einzusetzen, sinke. „ Angebote werden gerne angenommen, aber nur wenige möchten Verantwortung übernehmen. Auch deshalb bedanke ich mich bei jedem Einzelnen für seinen Einsatz.“

Der Bürgermeister begrüße, dass es zunehmend Frauen in der Feuerwehr gebe. Vor rund 20 Jahren sei dies noch ein „No go“ gewesen. Auch deshalb sei die Jugendfeuerwehr und die damit verbundene Jugendarbeit so wichtig für die Gemeinde. „ Es ist gut zu wissen, dass Achstetten eine einsatzfähige Wehr vor Ort hat“, sagte Feneberg.