Jahreshauptversammlung des Kirchenchors Achstetten

Nach zwei digitalen Versammlungen hielt der Kirchenchor Achstetten seine Hauptversammlung wieder in Präsenz ab. Nach einem Gedenkgottesdienst gab es Berichte, Wahlen und Ehrungen. Erfreulich viele Chormitglieder nahmen daran teil. Vorstand Eugen Merk konnte auch den Präses, Pfr. Ziellenbach und Bürgermeister Feneberg begrüßen.

In seinem Rechenschaftsbericht ging Merk ausführlich auf die pandemiebedingten Probleme ein. Er bedauerte die langen Ausfallzeiten an Singstunden. Umso erfreulicher sei deshalb jetzt die Normalisierung des Chorbetriebes. Besonders positiv sei, so Merk, dass wieder Gottesdienste musikalisch gestaltet werden können. Ein Problem habe der von der Diözese Rottenburg empfohlene 2G-Beschluss dargestellt, der zwar das Singen mit geringeren Abständen erlaubt hat, aber auch zum vorübergehenden Ausschluss ungeimpfter Chormitglieder führte. Er hoffe, dass dieser Riss schnell wieder verheilt. Alle Chormitglieder freuen sich, dass jetzt wieder Chorgesang möglich ist. Zuletzt konnten Gottesdienste an Karfreitag und Ostern gestaltet werden. Während der Pandemie bemühten sich Chorleiterin Andrea Schöttler und die Vorstandschaft mit vielen Rundbriefen, Gesprächen und Wanderungen darum, dass der Chor am Leben blieb.

Schriftführer Helmut Henle berichtete von Ausschusssitzungen, Chorauftritten bei Beerdigungen und zwei schönen Wanderungen. Kassiererin Marlene Schwer berichtete von einem zufriedenstellenden Kassenstand. Danach nahm Bürgermeister Feneberg die Entlastung der Vorstandschaft vor, die einstimmig von der Versammlung erteilt wurde. Er bedankte sich in seinen kurzen Ausführungen zu der Leistung des Kirchenchores für das kulturelle Leben der Gemeinde Achstetten. Danach leitete er die Neuwahlen zu Vorstandschaft und Ausschuss.

Neu gewählt wurden der Schriftführer Helmut Henle, Neu-Vorstand Alois Kley und die Ausschussmitglieder Martina Lebrecht, Brigitte Ruth und Traudl Haller. Besondere Ehrungen verdienter langjähriger Sängerinnen und Sänger nahm schließlich Pfarrer S. Ziellenbach vor. Er überreichte Urkunden des Cäcilienverbandes, des Dekanats und kleine Geschenke an die Jubilare (Anne Deubler 45 Jahre, Braun Fanny und Doris Schadel 35 Jahre, Karin Henle 30 Jahre, Rita Aubele, Johanna Auer und Robert Mages 25 Jahre, Martina Lebrecht 15 Jahre, Konrad Köhler 10 Jahre).