Im Brot Jesus Christus begegnen

Acht Kinder aus Achstetten haben sich lange schon auf ihre Erstkommunion gefreut. Und so zogen sie am Sonntag, 4. Oktober, mit Pfarrer Stefan Ziellenbach in die Kirche St. Oswald in Achstetten ein. Ihre Namen: Fabian Burkert, Lea Fronmüller, Annabell Kahle, Eileen Seif, Niklas Sießegger, Leonie Sontheimer, Kim Stanzl und Lasse Walter. Im feierlichen Gottesdienst brachten die Kinder Getreide und Wasser und erzählten, dass zu Mehl und Wasser auch noch Wärme kommen muss, damit Mehl und schließlich Brot entstehen kann. Brot war auch das Thema des Gottesdienstes, Brot das zu einem Zeichen werden kann, Brot, in dem Jesus Christus uns begegnet. Familie Schöttler gestaltete den Gottesdienst musikalisch schwungvoll, und so waren die Kinder mit ihren Familien rundum glücklich.

Foto: Herbert Dautert