Ilara-Quartett spendet an Förderverein

Beim ersten Achstetter Orgelkonzert im Jahr 2022 konnte das Ilara Saxophon Quartett die Zuhörer in der Achstetter St. Oswald musikalisch begeistern. Die Zuhörer dankten dies mit großer Spendenbereitschaft, so dass das Quartett nun einen Spendenscheck in Höhe von 500 Euro an den Förderverein für intensivpflegebedürftige Kinder Ulm e.V. überreichen konnte. Über die Spenden freuten sich die Vorstände Mathilde Maier sowie Silke Bailer. Unser Bild zeigt von links Simone Schuster, Silvia Bleicher, Silke Bailer, Mathilde Maier, Jasmin Zimmer und Carmen Wahl. Foto: Simone Schuster