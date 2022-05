Hoher Schaden bei Brand von Garage

Eine Garage im Weg hinter den Gärten ist am Sonntag gegen 11.15 Uhr in Vollbrand geraten. Das teilt die Polizei mit. Die Feuerwehr löschte die Flammen, bevor diese auf das angrenzende Wohnhaus übergreifen konnten. Als Ursache komme ein Defekt infrage. Dieser soll sich, wie die Polizei mitteilt, an einer Batterie im Inneren der Garage ereignet haben. Personen wurden nicht verletzt. Ein erste Schätzung geht von etwa 50 000 Euro Sachschaden aus. Die Polizei Laupheim hat die Ermittlungen aufgenommen und begeht den Ort des Brandes nun mit Spezialisten.