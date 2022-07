Hoher Sachschaden nach Hausbrand

Nach dem Brand eines Wohnhauses in Achstetten am Dienstagmorgen steht nun die Summe des Sachschadens fest. Gegen 6.45 Uhr hatte ein Zeuge den Brand an dem Gebäude im Buchenring bemerkt. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Ersten Ermittlungen nach entstand wohl an einer Gebäudeseite ein Schwelbrand, der sich entzündete.

Das Feuer griff zunächst auf die Fassade über und breitete sich im Dachstuhl aus. Der Feuerwehr gelang es das Feuer unter Kontrolle zu bringen und zu löschen. Nach derzeitiger Einschätzung ist das Haus nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden wird auf etwa 500 000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.