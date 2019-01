Hartnäckiger Landwirt bremst Radfahrer aus

Der schon lange geplante Bau eines Radwegs zwischen Achstetten und Ersingen wird offenbar immer unwahrscheinlicher. Bürgermeister Kai Feneberg hat am Montag den Achstetter Gemeinderat über ein Gespräch mit Erbachs Bürgermeister Achim Gaus unterrichtet. „Er ist von dem Thema schon etwas genervt“, berichtete Feneberg. Der Grund hierfür seien unveränderte Probleme beim Grunderwerb: „Herr Gaus teilte mir mit, dass er noch einen Anlauf unternehmen wird, und wenn der nicht erfolgreich ist, wird er die Akte schließen.“

Ganz so drastisch drückte sich der Erbacher Bürgermeister gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“ zwar nicht aus, im Kern bestätigte er aber Fenebergs Darstellung des Gesprächs. „Es ist nicht so, dass in der Vergangenheit gar nichts vorwärts ging. Es gab schon den einen oder anderen Fortschritt und wir haben auch schon Tauschgrundstücke erworben“, erklärte Gaus. „Allerdings hängt es tatsächlich noch an einem Landwirt, der sein Grundstück nicht hergeben möchte.“ Und ohne diese Fläche auf Ersinger Gemarkung sei das Projekt nicht wie vorgesehen zu verwirklichen. Gaus: „Wir haben schon zigmal vergeblich versucht, uns mit dem Landwirt zu einigen. Ende des vergangenen Jahres habe ich den Ersinger Ortsvorsteher darum gebeten, nochmals das Gespräch mit dem Grundstückseigentümer zu suchen. Wenn das zu nichts führt, werde ich zumindest nicht mehr ganz so viel Zeit in die Sache investieren wie bislang.“

Die Planungen für den kreisübergreifenden Radweg laufen schon seit rund vier Jahren. Von den geschätzten Kosten in Höhe von 1,2 Millionen Euro möchte das Land die Hälfte übernehmen, den Rest teilen sich der Landkreis Biberach und der Alb-Donau-Kreis. Entsprechende Mittel sind in den jeweiligen Haushalten längst eingeplant. Ob das noch lange der Fall sein wird, ist angesichts des Stillstands beim Grunderwerb indes fraglich.

Nicht zuletzt wegen der schwierigen Verhandlungen hatte das Landratsamt des Alb-Donau-Kreises vor knapp zwei Jahren die ursprünglich geplante Streckenführung geändert: Statt durchgängig an der Westseite der Kreisstraße zwischen Achstetten und Ersingen soll der Radweg am Abzweig nach Rißtissen die Kreisstraße kreuzen und an der Ostseite Richtung Ersingen fortgeführt werden. Über den Verlauf hatte sich der Ersinger Ortschaftsrat schon mehrfach heftige Debatten geliefert. Zwischendurch war auch von Problemen wegen der streng geschützten Zauneidechse die Rede gewesen, die im Bereich des Radwegs zu Hause sein soll. Außerdem hat die Bahn im Zuge des Umbaus des Bahnübergangs zwischen Achstetten und Ersingen bereits einen zusätzlichen Übergang für Radfahrer und Fußgänger installiert.

Viel Lärm um nichts, könnte es bald heißen.