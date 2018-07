Hallenbrand in Stetten: Schaden in sechsstelliger Höhe

Mehrere hunderttausend Euro Schaden hat das Feuer in einer landwirtschaftlich genutzten Halle am Donnerstagabend in Stetten angerichtet. Das teilte die Polizei mit.

Wie berichtet, waren die Feuerwehren aus Stetten, Achstetten, Bronnen und Laupheim mit einm Großaufgebot im Einsatz. Gegen 19.30 Uhr waren mehrere Notrufe eingegangen. Am Ortsrand von Stetten in Richtung Dellmensingen brannte die Halle zu diesem Zeitpunkt lichterloh. Die darin gelagerten Fahrzeuge und Maschinen, rund 100 Strohballen und sieben Tonnen Saatgetreide wurden ein Raub der Flammen. Menschen kamen nicht zu Schaden.

Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Spezialisten der Polizei untersuchen den Brandort.