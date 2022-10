Gute Stimmung und volles Zelt beim Schlachtfest in Stetten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Rundum zufrieden zeigte sich der Musikverein Stetten nach vier Tagen Trubel im Festzelt beim Musikerheim mit einem Programm für Jung und Alt. „Selbstverständlich freut es uns sehr, wenn unsere Veranstaltung von den Besuchern gut angenommen wird und es allen bei uns gefällt“, so Vorstand Sebastian Schalle.

Nach einem bewährten Auftakt für das tanzfreudige Publikum mit der XXL-Party am Freitag, den 30. September ist den Stettern auch mit dem Engagement der Party-Band Bätscher Buam am Samstagabend ein Volltreffer gelungen. Den fünf jungen Musikern schafften es von Beginn an, eine ausgelassene Oktoberfest-Stimmung ins Zelt zu bringen und schon kurz nach Einlass hielt es keinen Besucher mehr auf den Plätzen.

Liebhaber guten Essens und zünftiger Blasmusik kamen am Sonntag und Montag ganz auf ihre Kosten. Trotz herbstlicher Temperaturen strömten die Besucher zur Mittagszeit in das beheizte Zelt und genossen dort das deftige Mittagsmahl mit Kraut oder Spätzle. Dazu unterhielten die Musikvereine aus Dellmensingen und Hüttisheim am Sonntag sowie Christoph Gleichauf mit seiner Blaskapelle „Keine Stille Stunde“ und Hannes und seine Schlawiner am Montag mit hochkarätiger Blasmusik. „Besonders hat es uns gefreut, nach langer Pause mal wieder vor heimischem Publikum auftreten zu dürfen“ kommentierte Schalle den eigenen Auftritt der Blaskapelle aus Stetten am Sonntagabend und bedankte sich weiter bei zahlreichen freiwilligen Helfern, ohne die ein solches Fest nicht umsetzbar wäre.