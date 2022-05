Gute Stimmung beim Achstetter Maifest

Ausgezeichnetes Wetter, pünktlich zum Feiertag, und noch bessere Stimmung gab es am Sonntag im Festzelt beim Achstetter Maifest. Organisiert wurde dieses vom Musikverein Achstetten.

Bereits am Samstag um 20.30 Uhr startete das Festwochenende mit der Cover-Rockband „X-plosive“ beim „Tanz in den Mai“. Am Sonntag ging das muntere Treiben dann um 11 Uhr zum Frühschoppen mit den „Eghnerländer“ weiter, die böhmisch-mährische Blasmusik zum Besten gaben und vom Publikum reichlich beklatscht wurden. Bereits am späten Vormittag waren nur noch wenige Plätze im Zelt frei, auch die Bänke vor dem Zelt waren schon gut gefüllt und wurden von Minute zu Minute noch voller. Viele Besucherinnen und Besucher kamen aufgrund des schönen Wetters mit dem Fahrrad oder zu Fuß zum Festzelt. Von Jung bis Alt war den Besuchern die Freude anzusehen, dass das Maifest endlich wieder stattfinden konnte. In den vergangenen beiden Jahren musste das Maifest pandemiebedingt abgesagt werden. „Aber jetzt feiern wir dafür umso mehr“, so eine Achstetterin. Und das konnte man im Festzelt an jeder Ecke beobachten. Freudige Gesichter, erhobene Bierkrüge für die Erwachsenen, Apfelsaftschorlen für die Kleinen und viel Gelächter war zu vernehmen.

Nach dem Frühschoppen war ab 16 Uhr Nachmittagsunterhaltung geboten, zur Vesperzeit gab es musikalische Unterhaltung von den „Schwäbisch 7“, deren Motto „Blasmusik, die begeistert“ lautet.

Die fleißigen Helferinnen und Helfer des MV Achstetten hatten alle Hände voll zu tun, denn das Speisenangebot kam bei den Festbesuchern sehr gut an. Trotzdem musste keiner zu lange auf Essen und Getränke warten, denn die Organisation klappte sehr gut.

Von Getränken zum reichhaltigen Mittagessen über Kaffee und Kuchen bis hin zur Vesperzeit, kam das leibliche Wohl auf keinen Fall zu kurz. Und alle mit süßem Zahn konnten sich vor dem Festzelt mit Leckereien vom Süßigkeitenwagen versorgen.

Und so sorgte der MV Achstetten mit seinem Maifest in diesem Jahr endlich wieder für ausgelassene Stimmung nach zweijähriger Zwangspause. Die Besucher dankten es ihm und freuen sich sicher schon auf die Maifeier im kommenden Jahr.