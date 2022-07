Grundschule Achstetten öffnet ihre Türen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Freitag, den 24. Juni, bot sich wieder die Gelegenheit die umgebaute und erweiterte Grundschule Achstetten zu besichtigen. Das Interesse war sehr groß. Im Rahmen von drei Projekttagen beschäftigten sich die Achstettener Grundschüler intensiv mit dem Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung. Alle Kinder hatten hierbei die Möglichkeit ein Projekt zu besuchen.

Die Klassen 1 - 4 setzten sich mit folgenden Themen auseinander: Die Schüler besuchten einen Bauernhof und stellten danach Marmelade und Gemüsepaste her. Außerdem wurde Schokolade und leckere Limonade, Quark sowie Dressing aus Kräutern selbst gemacht. Für musikalische Unterhaltung war auch gesorgt. Die Kinder schrieben einen Rap zum Thema Umweltschutz und führten einen Müll-Boogie-Woogie mit selbst gebastelten Instrumenten auf. Die Kinder entdeckten, dass man aus Müll großartige Sachen machen kann, wie zum Beispiel Geschenkverpackungen, Stiftehalter oder auch Insektenhotels. Aus alten Zeitungen wurde Papier geschöpft, welches für Geschenkkarten und Lesezeichen verwendet wurde. Eine Gruppe baute Nistkästen für heimische Vögel. Bei einem anderen Projekt wurden Kuscheltiere aus alten Jeanshosen genäht. Innerhalb eines Leseprojekts wurden Sonnenblumen gepflanzt. Andere Schüler sammelten Müll auf dem Pausenhof und wurden zu Müllexperten. Des Weiteren gab es die Möglichkeit, eine Geschichte zu erfinden und diese in einem selbst gebastelten Schattentheater vorzuführen. Stolz präsentierten die Kinder ihre Projekte den zahlreichen Besuchern am Tag der offenen Tür.

Außerdem gab es leckere Kuchen, die von fleißigen Eltern gespendet wurden. Für Kinder gab es eine große Anzahl an Spielen. Ein großer Dank gilt allen, die diesen Tag mitgestaltet haben.