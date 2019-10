Gemeinderat will Veränderungssperre aufheben

Vor fast genau zwei Jahren hat der Achstetter Gemeinderat eine Veränderungssperre über die Dorfmitte von Oberholzheim erlassen und gleichzeitig die Aufstellung eines Bebauungsplanes beschlossen. Diese Maßnahmen sollten ermöglichen, den alten Ortskern zu entwickeln und gleichzeitig eine unkontrollierte Bebauung verhindern.

In der Zwischenzeit wurde bei einer externen Firma ein Gutachten in Auftrag gegeben, um die landwirtschaftlichen Emissionen im betreffenden Plangebiet „Dorfmitte I“ in Oberholzheim zu bestimmen. Dieses wurde in der Gemeinderatssitzung am Montag von Roland Schmuck (Ingenieurbüro Wassermüller) vorgestellt.

Es seien dabei die Radien der aktiven und inaktiven landwirtschaftlichen Anwesen berücksichtigt worden, sagte Schmuck. Ersichtlich ist in diesem Gutachten, dass sich ein erheblicher Anteil des Plangebiets in einem Gebiet befindet, in dem Wohnbebauung wegen zu hoher Geruchsimmissionen gar nicht erlaubt ist. Eine Wohnbebauung ist bei bis zu 15 Prozent Geruchsstundenhäufigkeit pro Jahr erlaubt – bei Werten darüber nicht.

Inaktive Grundstücke könnten frühestens in sechs Jahren gestrichen werden, sagte Schmuck. Aufgrund des Gutachtens kam von Gemeinderat Sascha Stecken der Vorschlag, die Veränderungssperre aufzuheben. Bauwilligen solle die Möglichkeit gegeben werden, für verbliebene Flächen ein Baugesuch zu stellen.

Der damals noch amtierende Ortschaftsrat von Oberholzheim hätte versucht, eine Lösung für die Dorfmitte zu finden, aber leider habe dies keinen Wert gehabt, erklärte Stecken. Unter diesen Umständen mache auch die Aufstellung eines Bebauungsplanes keinen Sinn, merkte Roland Schmuck noch ergänzend an.

Florian Bailer wäre es am liebsten gewesen, die Veränderungssperre sogleich in der aktuellen Sitzung aufzuheben. Bürgermeister Feneberg schlug aber vor, diesen Punkt in einer der nächsten Sitzungen separat auf die Tagesordnung zu nehmen.

Winterdienst: Salz oder Splitt?

In einer der vergangenen Gemeinderatssitzungen war von Gemeinderat Michael Schick angeregt worden, in der Gemeinde im Winterdienst mehr Splitt als Salz zu verwenden. Er habe diesen Vorschlag aus Umweltschutzgründen gemacht, betonte Schick nochmals in der aktuellen Sitzung. Das Salz verteile sich auch in den angrenzenden Gärten und Grünanlagen und schade den Pflanzen.

Dies sei von der Verwaltung mit Bauhofleiter Willi Schmidt besprochen worden, sagte Bürgermeister Kai Feneberg. Schmidt, der auch in der Sitzung anwesend war, erläuterte die Maßnahmen zum Winterdienst in der Gemeinde. Grundsätzlich werde in der Gemeinde auf ebenen Straßen kein Salz gestreut, so Schmidt. Dieses käme nur an Kreuzungen oder ansteigenden Straßen zum Einsatz.

Den Einsatz von Splitt auf den Gehwegen sah er als Möglichkeit, allerdings sei diese auch mit Mehraufwand für die Bauhofmitarbeiter verbunden, und bei Eis helfe Splitt nicht, führte Schmidt aus.

Zu den Nachteilen von Splitt gehöre etwa, dass sich die Feinstaubemissionen erhöhten, wenn Autos darüber fahren. Auch der Verschleiß an den zum Streuen eingesetzten Gerätschaften sei bei der Verwendung von Splitt größer. Schmidt merkte auch an, dass in der Gesamtgemeinde im Jahr cirka 30 Tonnen Salz verwendet werden. Dieser Verbrauch sei im Vergleich zu anderen Gemeinden sehr gering.

Bürgermeister Feneberg regte am Ende der Ausführungen an, es dem Bauhof zu überlassen, den Winterdienst verantwortungsvoll auszuführen und je nach Bedarf Salz oder Splitt zu verwenden. Damit zeigten sich die Räte zufrieden.