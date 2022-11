Gemeindefest erlebt großen Besucherandrang

Am vergangenen Sonntag hat die Kirchengemeinde Sankt Oswald Achstetten zum Gemeindefest in die Georg-Seif-Halle eingeladen. Die Veranstalter waren angesichts den guten Besuchs sehr angenehm überrascht.

Gleich zu Beginn strömten die Besucher sehr zahlreich in die Halle. War man doch bemüht, möglichst alle zum Verkauf ausgelegten Advents- und Weihnachtsgestecke und -gebinde ansehen und das ansprechendste auswählen zu können.

Material und Kuchen wurden gespendet

In vielen Stunden in den Wochen zuvor hatten viele Männern und Frauen der Gemeinde diese Schmuckstücke mit eigenen Händen angefertigt. Die Materialien wie beispielsweise das Reisig wurden gespendet. Dabei wurde auch das Reis der Edeltanne neben der Kirche verwertet. Diese war in die Jahre gekommen und musste aus Sicherheitsgründen weichen, da bei Sturm herabfallende Zweige und Äste die Kirchgänger gefährdeten.

Nach dem „Einkaufsbummel“ waren die Plätze schnell besetzt und die Besucher konnten sich austauschen. Viele Kuchen und Torten standen zum Genießen bereit. Alle waren hausgemacht und wurden gespendet.

Gelegenheit zu Gesprächen genutzt

Mit dem Höhepunkt des Nachmittags war die Halle bis auf den letzten Platz besetzt; auch Stehplätze waren vergriffen: Die Kinder des Kindergartens St. Franziskus zeigten, was sie mit ihren Erzieherinnen und Erziehern einstudiert hatten. Umtriebig und ungezwungen tanzte der Nachwuchs zu Kinderliedern der Advents- und Weihnachtszeit. Die Besucher waren begeistert, insbesondere die Großeltern, Eltern und Geschwister der Kinder, die mitmachten.

Bei einem Bier oder Glas Wein nutzten die Gäste noch die Möglichkeit zum Gespräch, bevor das Fest mit Einbruch der Dunkelheit ausklang. Der Reinerlös des Gemeindefestes wird für die Renovierung des Kirchturms verwendet.