Gelungene Vorbereitung auf Konzert in Achstetten

Zur Vorbereitung auf sein Konzert am Sonntag, 9. Februar, um 18 Uhr in der Sankt-Oswald-Kirche in Achstetten hat sich der katholische Kirchenchor zu einem Probenwochenende in Obermarchtal getroffen.

Mit dabei waren auch einige Projektsängerinnen und -sänger, die den Chor beim Konzert verstärken. Unter der Leitung von Andrea Schöttler und unter Mithilfe von Marius Schöttler probten mehr als 40 Sängerinnen und Sänger sehr intensiv die Lieder der Kantate „Vater unser“ für Chor und Orchester von Pepper Choplin. Zum Abschluss der intensiven Probentage gestaltete der Achstetter Kirchenchor am Sonntag den Gottesdienst im Obermarchtaler Münster mit einigen der neu einstudierten Lieder musikalisch mit.

Abgerundet wurde das anspruchsvolle Programm durch eine Wanderung, Kameradschaftsabende mit allerbester Verpflegung, sodass neben den anstrengenden Proben auch für genügend Ausgleich gesorgt war.