Freilaufen ist Schulungsthema

„Anbieten und Freilaufen – raus aus dem Deckungsschatten, rein in die freien Räume“: Dies ist das Thema des Schulungsabends für Fußballtrainer und -betreuer von E-, F- und Bambinimannschaften. Dieser findet am Dienstag, 8. Mai (Beginn: 18.30 Uhr), auf dem Sportgelände und im Vereinsheim der TSG Achstetten statt. Referent Peter Rebholz will bei der Trainerschulung des Württembergischen Fußballverbands (WFV), „Kindgerecht trainieren und spielen“, zeigen, wie die Prinzipien des Anbietens und Freilaufens im Kinderfußball spielerisch trainiert werden können.

Anmeldungen nimmt Schulungsleiter Gerd Mäckle per Telefon (0172/7388838) oder E-Mail (bbq.bezirk-riss@gmx.de) entgegen. Weitere Informationen auch unter www.wuerttfv.de/trainerschulungen.