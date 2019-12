Frau Holle bekommt eine Schneekanone

Der Achstetter Theaterschubba hat in diesem Jahr das Weihnachtsstück „Chaos im Märchenland“ auf die Bühne gebracht: Dieses präsentierten die Schauspieler am Wochenende unter der Regie von Manuela Häußler, und zwar während des Weihnachtsmarktes der Vereine, an vier gut besuchten Terminen im katholischen Gemeindehaus.

Die Märchenfiguren sind unzufrieden: Sie beklagen, dass die Kinder sich heutzutage nur noch mit Computerspielen, Handy, Internet, Laptop und Actionfiguren beschäftigen. Auch der Sandmann (Ossi Schick) ist traurig – wo er auch mit seinem großen Fernrohr hinschaut: Nirgends mehr werden Märchen gelesen oder vorgelesen. „Mit uns Märchenfiguren lockt man kein Kind mehr hinterm Ofen vor“, stellt er fest. Keinen Grund zu klagen hat hingegen das Rumpelstilzchen (Ralf Seifert): „Ich bin noch aktuell, denn Bösewichte sind immer gefragt.“

Bei einer Konferenz, zu der der Sandmann alle Märchenfiguren einlädt, wollen die Märchenfiguren darüber beraten, wie sie wieder die Gunst der Kinder zurückerlangen können. Grund zur Klage hat auch das Christkind (Anna Bailer). „An mich glaubt keiner mehr, und vermisst werde ich höchstens am Heiligen Abend.“ Es verspricht sich ebenso Hilfe – und zwar vom kurzerhand zum Werbemanager der Märchenfiguren ernannten Rumpelstilzchen. Der Märchen-Werbemanager hat auch schon einige Ideen, um den Märchen einen moderneren Anstrich zu verpassen: „Frau Holle (Sandra Bailer) soll nicht mehr die Betten schütteln, sie bekommt eine Schneekanone. Und der eitle Prinz (Thomas Freudenreich) aus Dornröschen tauscht sein Schwert gegen eine Laserpistole!“ Aber auch die Märchenfiguren lassen ihre Wünsche einfließen: Der gestiefelte Kater (Daniel Kley) möchte endlich einmal fliegen können wie Supermann und das Rotkäppchen (Doris Eichhorn) hat genug davon, immer vom bösen Wolf gefressen zu werden. Auch der Zwerg (Andrea Weber) begehrt auf und möchte kein Zwerg mehr sein.

Kutsche gegen Sportwagen

Alsbald fangen die Regiearbeiten zu den neuen Märchenversionen an. Die Großmutter bekommt von Rotkäppchen statt Wein und Kuchen eine DVD und einen Hamburger. Das Sterntalermädchen (Jana Eichhorn) besitzt keine Goldtaler mehr, sondern eine EC-Karte. Und der König aus dem Märchen „Der gestiefelte Kater“ tauscht die Kutsche gegen einen Sportwagen. Letztendlich zieht das Sterntalermädchen zu Schneewittchen mit den sieben Zwergen in den Wald, damit es nicht mehr so einsam ist.

Zu den Verlierern bei den ganzen Märchenneuversionen gehört der böse Wolf (Thomas Häußler), der jetzt gar nichts mehr zu fressen findet. Keine Großmutter, kein Rotkäppchen mehr, und auch sonst sieht es schlecht aus mit dem Speisenangebot. Knurrend und heulend schleicht er herum, überall wird er vertrieben.

Zum Schluss kehren aber alle in ihre alten Märchenrollen zurück. Auch das Sterntalermädchen, das sich beklagt, dass es alle Putz- und Kocharbeiten für Schneewittchen erledigen musste. Frau Holle hat genug von ihrer Schneekanone und der Prinz, dieses Mal wieder mit einem Schwert bewaffnet, geht mal nachschauen, ob Dornröschen immer noch schläft. Auch der Sandmann hat genug und zieht sich auf seine Wolke zurück. „Da habe ich wenigstens meine Ruhe.“ Enttäuscht ist das Rumpelstilzchen, weil keine seiner Werbeideen überzeugte.

Das Christkind stellt traurig fest: „Wenn schon keine Märchen modernisiert werden können, wie kann das dann bei einer wahren Geschichte wie der meinen klappen.“ Aber es gibt trotzdem noch Hoffnung: „Wenn wir uns wieder ganz viel miteinander beschäftigen, dann freuen sich die Kinder sicher auch wieder über die Märchenfiguren.“