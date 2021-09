Feuerwehr-Fördervereine kochen zugunsten der Flutopfer

Die Feuerwehr-Fördervereine der Gemeinde Achstetten veranstalten am Wahlsonntag, 26. September, ein Mittagessen zum Abholen für zu Hause. Der Gesamterlös dieser Benefizveranstaltung wird zu 100 Prozent an den Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Bad-Neuenahr/Ahrweiler gespendet und soll den Opfern der Flutkatastrophe im Juli zugute kommen.

Matthias Göttel, Vorsitzender des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Bronnen, hat den Kontakt zum Feuerwehr-Förderverein in Ahrweiler hergestellt. Er sagt: „Für uns war klar, dass wir als Feuerwehrkameraden helfen und die Region beziehungsweise die Opfer im Ahrtal finanziell unterstützen wollen.“

Vorsitzender des Feuerwehr-Fördervereins Ahrweiler ist gerührt

Die Zahl der Todesopfer sei zwischenzeitlich auf 133 gestiegen, über 700 Verletzte habe die Flut gefordert, und es werden immer noch drei Menschen vermisst. Das unwahrscheinliche Ausmaß der Zerstörung berührt das Team um Göttel so sehr, dass die Idee für das Benefiz-Mittagessen schnell entstanden ist. Michael Faßbender, Vorsitzender des Feuerwehr-Fördervereins in Ahrweiler, zeigte sich gerührt über die Anteilnahme und Unterstützung aus der Ferne. „Wir freuen uns auf zahlreiche Bestellungen und Spenden“, meint Matthias Göttel daher stellvertretend für die Veranstaltung in der Gesamtgemeinde Achstetten – schließlich soll möglichst viel an Spenden für den guten Zweck zusammenkommen.

Verschiedene Menüs sind erhältlich

Auf dem Speiseplan stehen verschiedene Menüs. Wer etwas bestellt, hat die Wahl zwischen Grillfleisch mit Spätzle und Soße (8,50 Euro), Schnitzel, wahlweise mit Spätzle oder Kartoffelsalat und Soße (8 Euro), Käsespätzle mit Zwiebeln (6 Euro), Spätzle mit Soße (3 Euro), gemischtem Beilagensalat (3 Euro) und Kartoffelsalat (2,50 Euro).

Die verschiedenen Menüs können bis einschließlich Sonntag, 19. September, bestellt werden. Das Essen kann dann am Wahlsonntag am jeweiligen Feuerwehrgerätehaus in den Orten Achstetten, Bronnen oder Oberholzheim abgeholt werden. Der Bestellschein sowie weitere Informationen stehen online unter www.foerderverein-ffw-bronnen.de zur Verfügung.